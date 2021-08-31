Lc Waikiki Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Lc Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Lc waikiki olarak adlandırılan marka bir hazır giyim firması olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin dört bir yanında mağazaları bulunmaktadır.

Lc waikiki Hangi Ülkenin Markası?

Lc waikiki markası, başlangıçta Fransa'da kurulmuş ancak daha sonra Türkiye'ye ait bir marka haline gelmiştir.

Lc waikiki Nerede Üretiliyor?

Lc waikiki firması ürünlerini, İstanbul merkezli olmak üzere Dünyanın dört bir yanında üretmektedir.

Lc waikiki Ne Zaman Kuruldu?

Lc waikiki adı verilen marka, 1988 yılında kurulmuştur.

Lc waikiki'nin Sahibi Kim?

Lc waikiki başlangıçta George Amoual tarafından kurulmuş ancak daha sonra Mustafa Küçük ve Vahap Küçük tarafından satın alınmıştır.

Lc waikiki'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Lc waikiki şirketi 1988 yılında Fransa'da kurulmuş ancak 1997 yılında bir Türk markası olmuştur. Lc waikiki şirketinin 47 ülkede 1047 mağazası bulunmaktadır.