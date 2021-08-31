Lc Waikiki Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Lc Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Günümüzde hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren markalar insanların hem beğenisine hem de bütçelerine göre çeşitli ürünler ortaya çıkarmaktadır. Markaların birbirleri ile rekabet halinde olması ortaya çıkan ürünlerin kalitelerine de etki etmektedir. Tüketiciler tarafından satın alınan ürünlerin iade işleminin olması ve defolu bir ürünün yenisi ile değiştirilmesinin kabul edilmesi gibi durumlar markaların tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Tüketicinin zarar görmemesi için firmalar müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaç edinmektedirler. Lc waikiki adı verilen marka da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken şirketlerden biri olmaktadır. Peki, Lc waikiki hangi ülkenin markası ve nerede üretiliyor? Lc waikiki ne zaman kuruldu, sahibi kim ve kısaca tarihçesi nedir? İşte, Lc waikiki hakkında bilinmesi gereken hususlar.
Lc waikiki olarak adlandırılan marka bir hazır giyim firması olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin dört bir yanında mağazaları bulunmaktadır.
Lc waikiki Hangi Ülkenin Markası?
Lc waikiki markası, başlangıçta Fransa'da kurulmuş ancak daha sonra Türkiye'ye ait bir marka haline gelmiştir.
Lc waikiki Nerede Üretiliyor?
Lc waikiki firması ürünlerini, İstanbul merkezli olmak üzere Dünyanın dört bir yanında üretmektedir.
Lc waikiki Ne Zaman Kuruldu?
Lc waikiki adı verilen marka, 1988 yılında kurulmuştur.
Lc waikiki'nin Sahibi Kim?
Lc waikiki başlangıçta George Amoual tarafından kurulmuş ancak daha sonra Mustafa Küçük ve Vahap Küçük tarafından satın alınmıştır.
Lc waikiki'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Lc waikiki şirketi 1988 yılında Fransa'da kurulmuş ancak 1997 yılında bir Türk markası olmuştur. Lc waikiki şirketinin 47 ülkede 1047 mağazası bulunmaktadır.