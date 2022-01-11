Layık nasıl yazılır? Layık kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Layık kelimesi aynı zamanda bir kimseye uygun olan, yaraşan anlamında da kullanılmaktadır. Bu ve benzeri sebeplerle günlük yaşamda çok fazla kullanılan bir kelime olma özelliği barındırmaktadır. Dili doğru kullanmak önemlidir. Bu sebeple " layık" kelimesinin doğru yazılışını öğrenmek büyük önem taşımaktadır.

Layık Nasıl Yazılır?

Layık kelimesi çoğunlukla "lağyık" şeklinde yanlış yazılmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılış biçiminin "layık" şeklinde olması gerekmektedir.

Layık Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Layık sözcüğü, nitelikleri, özü, hareketleri, davranışları ile birlikte bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olanı ifade eder. Yani bir kişiye uygun olan, yaraşan anlamına gelmektedir. Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılış şekli dilin doğru şekilde kullanımı açısından önemlidir.

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Layık kelimesinin doğru yazımı:

- Lağyık (Yanlış yazım)

- Layık (Doğru yazım)

Layık kelimesinin yazım konusunun mümkün olan en doğru ve kolay şekilde anlaşılabilir olması amacıyla örnek cümle içinde kullanım bilgisi verilmesi faydalı olacaktır. Örnek cümle kullanımı aşağıdaki gibidir:

- “ O sevilmeye o herkesten çok daha fazla layıktır."

- "O en iyi şekilde bakılmaya layık olan bir çocuktur."