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Lavabo nasıl yazılır? TDK'ya göre Lavabo kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Tdk
Lavabo nasıl yazılır TDKya göre Lavabo kelimesinin doğru yazımı

19. ve 20. yüzyılda, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce gibi Avrupa dillerinden Türkçeye birçok kelime geçmiştir. O kelimelerden biri olan lavabo Fransızca kökenlidir. Bu sözcüğün nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre Lavabo nasıl yazılır? Lavabo kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Eviye kelimesi ile lavabo eş anlamlıdır ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Eviye sözcüğü de tıpkı lavabo gibi dilimize Fransızcadan geçmiştir.

Lavabo Nasıl Yazılır?

Lavabo kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan sözcüklerin başında geliyor. Bunun nedeni, kelimenin yanlış telaffuz ediliyor olmasıdır. Bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:

LAVABO

Lavabo TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK'ya göre lavabo kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

LAVABO - Doğru

LAVOBA - Yanlış

LAVOBO - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Lavaboda ellerini yıkadıktan sonra musluğu kapatmayı unutma.

(Doğru Kullanım)

2- Lavoboda dağ gibi biriken bulaşıkları kim yıkayacak?

(Yanlış Kullanım) - Doğrusu: Lavaboda

3- Lavobanın musluğunu ne zaman tamir ettireceksin?

(Yanlış Kullanım) - Doğrusu - Lavabonun

 

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#Nasıl Yazılır#Tdk