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Lavabo nasıl yazılır? Lavabo kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Lavabo Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Lavabo nasıl yazılır Lavabo kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Cümle kurarken ya da metin belgesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli kural kelimenin doğru yazılmasıdır. Yanlış yazılan kelimelerde çoğunlukla anlam bozukluğu ya değişikliği gözlemleniyor. Bu yüzden biz de en çok kullanılan kelimelerden biri olarak bilinen lavabo kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini ve TDK'ye göre doğru yazılışını sizin için detayları ile derledik.

 

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Lavabo kelimesinin doğru yazım şekli lavabo şeklindedir. Yaygın olarak lavobo gibi bir yanlış yazım kullanılmaktadır. Fakat doğru yazımı lavabo olarak kabul ediliyor. Her alanda lavabo olarak kullanılmalıdır.

Lavabo Nasıl Yazılır?

Lavabo kelimesi lavabo olarak yazılır. Lavobo olarak yazılan şekli yanlış olarak kabul edilir. Lavabo kelimesi her alanda mutlaka kullanılan bir kelime türüdür. Bu yüzden yazım şekline özellikle dikkat etmek gerekiyor. Doğru bir şekilde yazmaya özen gösterilmeli. Yanlış yazıldığında kelimenin anlam bütünlüğü bozulabilir.

Lavabo Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

TDK verilerine göre lavabo kelimesinin doğru yazılışı lavabo olarak ifade edilmektedir. Lavobo şeklinde yazılması kesinlikle yanlış olarak kabul edilmektedir. Lavabo kelimesinin kullanım alanı yaygındır. Bu yüzden yazım yanlışı yapılması diyalog kalitesini düşürebilir.

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Lavabo Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Lavabo Kelimesi her alanda kullanılan bir kelime olması sebebi ile yazımına özellikle dikkat edilmesi gerekir. İş hayatında kurulan cümle ya da diyalogların etkisini kaybetmemesi için kelimenin doğru yazım şekline dikkat edilmelidir.

Dün akşam gittiğimiz mekanın lavabosu çok kirliydi.

 

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#Lavabo Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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