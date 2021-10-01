Laubali ne demek? Laubali kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Laubali kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.
1- Şakacı
2- Yılışık
3- Cıvık
4- Çocuksu
5- Sulu
6- Hayta
7- Hınzır
Laubali Ne Demek?
Yeni tanıştığı insanlarla bile çok rahat samimiyet kurabilen, fazla rahat ve ciddiyetten uzak kişilere laubali denir.
Laubali Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Laubali kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Şakacı ve muzip
İkinci Anlamı: Kayıtsız, ilgisiz, hiçbir şeyi kafasına takmayan ve her konuda şaka yapabilen
Örnek Cümle
''Babam da ben de laubali ve ciddiyetsiz insanlardan hoşlanmayız.''