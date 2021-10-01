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Laubali ne demek? Laubali kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Laubali
Laubali ne demek Laubali kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Laubali kelimesi, olumsuzluk bildiren La eki ve ubali kelimelerinden oluşmuştur. Ubali, umursamak, önemsemek, ilgilenmek anlamına gelirken, laubali, aldırış etmeyen, en ciddi konularda bile şaka yapabilen, umursamaz ve gayrı-ciddi demektir. Laubali olarak nitelendirilen kişiler, her ortama kolayca uyum sağlayıp herkesle çok kısa bir süre içerisinde samimi olabilirler. Laubali ne demek, TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Laubali kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

 1- Şakacı

2- Yılışık

3- Cıvık

4- Çocuksu

5- Sulu

6- Hayta

7- Hınzır

 Laubali Ne Demek?

 Yeni tanıştığı insanlarla bile çok rahat samimiyet kurabilen, fazla rahat ve ciddiyetten uzak kişilere laubali denir.

 Laubali Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Laubali kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Şakacı ve muzip

 İkinci Anlamı: Kayıtsız, ilgisiz, hiçbir şeyi kafasına takmayan ve her konuda şaka yapabilen

 Örnek Cümle

 ''Babam da ben de laubali ve ciddiyetsiz insanlardan hoşlanmayız.''

 

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#Ne Demek#TDK#Laubali