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Laubali nasıl yazılır? Laubali kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Laubali Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Laubali nasıl yazılır Laubali kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan laubali kelimesi -la eki ve ubali kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. -La eki başına geldiği kelimelere olumsuzluk anlamı katar. Ubali ise umursamak, aldırış etmek ve ilgilenmek demektir. Laubali kelimesinin sözlük anlamı umursamaz olsa da, bu kelime daha çok toplum içinde gayrı ciddi davranışlar sergileyen saygısız kişiler için kullanılır. Laubali nasıl yazılır? Laubali kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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La eki ile başlayan diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Lakayd (Yanlış) - Lakayt (Doğru)

2- La dini (Yanlış) - Ladini (Doğru)

3- Lamekan (Yanlış) - La mekan (Doğru)

4- Laledtayin (Yanlış) - Lalettayin (Doğru)

5- Layik (Yanlış) - Laik (Doğru)

Laubali Nasıl Yazılır?

Yaşının gereği gibi davranmayan, yeni tanıştığı insanlarla bile teklifsiz konuşabilen ciddiyetsiz kişilere laubali denir.

Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Laubali

Laubali Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Arapçada -la eki kelimelerin başına getirilir. Diğer tüm ekler gibi -la eki de kelimeyle bitişik yazılır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Laubali - Doğru Kullanım

La ubali - Yanlış Kullanım

Laubali Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Otuz yaşında olmasına rağmen davranışları ve konuşması fazlasıyla laubali!

(Doğru Kullanım)

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2- Ben hayatımda onun kadar la ubali ve saygısız bir insan görmedim.

(Yanlış Kullanım)

 

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#Laubali Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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