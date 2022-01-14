Laubali nasıl yazılır? Laubali kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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La eki ile başlayan diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Lakayd (Yanlış) - Lakayt (Doğru)

2- La dini (Yanlış) - Ladini (Doğru)

3- Lamekan (Yanlış) - La mekan (Doğru)

4- Laledtayin (Yanlış) - Lalettayin (Doğru)

5- Layik (Yanlış) - Laik (Doğru)

Laubali Nasıl Yazılır?

Yaşının gereği gibi davranmayan, yeni tanıştığı insanlarla bile teklifsiz konuşabilen ciddiyetsiz kişilere laubali denir.

Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Laubali

Laubali Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Arapçada -la eki kelimelerin başına getirilir. Diğer tüm ekler gibi -la eki de kelimeyle bitişik yazılır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Laubali - Doğru Kullanım

La ubali - Yanlış Kullanım

Laubali Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Otuz yaşında olmasına rağmen davranışları ve konuşması fazlasıyla laubali!

(Doğru Kullanım)

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2- Ben hayatımda onun kadar la ubali ve saygısız bir insan görmedim.

(Yanlış Kullanım)