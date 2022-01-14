Laubali nasıl yazılır? Laubali kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

La eki ile başlayan diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- Lakayd (Yanlış) - Lakayt (Doğru)
2- La dini (Yanlış) - Ladini (Doğru)
3- Lamekan (Yanlış) - La mekan (Doğru)
4- Laledtayin (Yanlış) - Lalettayin (Doğru)
5- Layik (Yanlış) - Laik (Doğru)
Laubali Nasıl Yazılır?
Yaşının gereği gibi davranmayan, yeni tanıştığı insanlarla bile teklifsiz konuşabilen ciddiyetsiz kişilere laubali denir.
Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Laubali
Laubali Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Arapçada -la eki kelimelerin başına getirilir. Diğer tüm ekler gibi -la eki de kelimeyle bitişik yazılır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.
Laubali - Doğru Kullanım
La ubali - Yanlış Kullanım
Laubali Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Otuz yaşında olmasına rağmen davranışları ve konuşması fazlasıyla laubali!
(Doğru Kullanım)
2- Ben hayatımda onun kadar la ubali ve saygısız bir insan görmedim.
(Yanlış Kullanım)