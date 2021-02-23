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Haber Giriş: 23.02.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Latin Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Latince Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

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Latin Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Latince Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası
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Antik Roma döneminden bu yana kullanılmakta olan Latin Alfabesi, 29 harften oluşur. Bu harflerden 8 tanesi ünlü, 21 tanesi ünsüzdür. Uzun yıllar boyunca Asya kıtasında, Türk devletleri tarafından kullanıldığı için Türk alfabesi adıyla da bilinir. Latin alfabesi kaç harften oluşur ve bu harflerin özellikleri nelerdir? Örnek kelime ve cümlelerle derledik.

1 Kasım 1928 tarihinde yapılan Harf Devrimi ile birlikte, ülkemizde Arap alfabesinin yerine Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Latin alfabesi, öğrenilmesi en kolay ve en pratik dillerden biridir. Bu nedenle 50'den fazla ülke tarafından kullanılmaktadır.

 

Latin Alfabesi Nedir?

M.Ö 7. yüzyılda Romalılar tarafından bulunan Latin Alfabesi, dünyanın en eski ve köklü alfabelerinden biridir. Şu an ülkemizde de kullanılan Latin alfabesinde birçok değişikliğe gidilmiştir. Alfabenin gelişmesinde ve günümüzdeki şeklini almasında Antik Yunan İmparatorluğunun payı büyüktür.

 

Günümüzde Latin Alfabesini kullanan bazı ülkeler şunlardır: Azerbaycan, Kazakistan, Kanada, İrlanda, İngiltere ve Yeni Zelanda.

 

Latin Alfabesi Kaç Harf?

Latin alfabesi toplam 29 harften oluşsa da birbirinden farklı 23 harf vardır.

 

1- Aynı olan sesli harfler:

O - Ö

U - Ü

I - İ

 

2- Aynı olan sessiz harfler:

S - Ş

C - Ç

G - Ğ

 

Latin Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Latin Alfabesinin orijinal hali şu an kullanmakta olduğumuz alfabe arasında belli başlı farklılıklar vardır. Bunların geliyor büyük İ harfi geliyor. Latin alfabesinde olmayan büyük İ, daha sonra eklenmiştir.

 

Bu alfabenin en önemli özelliklerinden biri de sesli harflerinin uzatılarak söylenebilmesidir. Bunun için şapka işareti olarak da bilinen düzeltme işareti kullanılır.

 

Örneğin:

A harfini uzatarak okumak istediğimizde Â şeklinde yazarız. Düzeltme işareti yalnızca sesli harflerin üzerine konur.

Latin alfabesinde olup da Türk alfabesinde olmayan diğer harfler şunlardır: X, Ḑ, W, Ň, Q,

 

Latin Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur? Latin Alfabe Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

1- Düz ünlülerin yazılışı ve okunuşu:

a, A

e, E

ı, I

ı, İ

2- Yuvarlak ünlülerin yazılışı ve okunuşu:

o, O

ö, Ö

u, U,

ü, Ü

3- Ünsüz harflerin yazılışı ve okunuşu:

b, B - Be

c, C - Ce

d, D - De

f, F - Fe

g, G - Ge

ğ - Ğ - Yumuşak G

h - H - Ha / Haş

j - J - Je

k - K - Ka

l - L - Le

m - M - Me

n - N - Ne

p - P - Pe

r - R - Re

s - S - Se

ş - Ş - Şe

t - T - Te

v - V - Ve

y - Y - Ye

z - Z - Ze

 

Not: Türkçede ''k'' ve ''ğ'' dışında tüm harfler yazıldığı gibi okunur. K, bazı kelimelerde ''Ka'' bazılarında ise ''Ke'' şeklinde okunabilir.

 

Not -2- ''Ağabey'' kelimesinin çoğu zaman ''Abi'' şeklinde okunmasının nedeni Ğ harfinin yazıldığı gibi okunmamasıdır.

 

Latin Alfabesi Harfleri Sırası

Toplam 29 harften oluşan Latin alfabesinin ilk harfi ''A''dır. A, aynı zamanda alfabedeki ilk sesli harftir. Alfabenin son harfi ise Z'dir.

A, (ilk ünlü harf) B, C, D, E (2. ünlü harf), F, G, Ğ, H, I, İ (3. ve 4. ünlü harf), J, K, L, M, N, O, Ö (5.ve 6. ünlü harf), P, R, S, Ş, T, U, Ü (son ünlü harfler), V, Y, Z.

 

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