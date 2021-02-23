Latin alfabesi en yaygın alfabesi olsa da bazı ülkelerin kendine özgü alfabeleri vardır. Özellikle uzak doğu ülkelerinde bu durum ile sık sık karşılaşılır. Uzak doğuda olmayıp Latin alfabesini kullanmayan ülkeler de mevcuttur. Bu ülkelerin alfabesi ya çok yaygın değildir ya da sadece kendi ülkelerinde konuşulmaktadır. Hem Latin alfabesi hem de farklı bir alfabe kullanan ülkelerin sayısı da az değildir.

Latin Alfabesi Kullanmayan Ülkeler Hangileridir?

Latin alfabesi Asya ülkelerinde pek yaygın değildir. Bu bakımdan Asya ülkelerinin en büyüğü olan Çin Latin alfabesi kullanmaz. Çinin kendine özgü alfabesi vardır. Yani ülkede resmi dil olarak Çince kullanılmaktadır. Diğer büyük Asya ülkeleri olan Japonya ve Güney Kore de Latin alfabesi kullanmaz. Ülkelerde resmi dil olarak Latin alfabesi yer almaz. Japonya'da Japonca Güney Kore'de de Korece dili konuşulmaktadır.

Bir diğer Latin alfabesi kullanmayan ülke İsrail'dir. İsrail bir Orta Doğu ülkesidir ve resmi dili İbranicedir. Ülkede Latin alfabesi sınırlı olarak kullanılsa da devlet kayıtlarında İbranice kullanılır.

Avrupa'da da Latin alfabesi kullanmayan ülkeleri görmek mümkündür. Bunun en büyük örneği ise Yunanistan'dır. Yunanistan'ın resmi dili Yunancadır. Yunanca Latin alfabesi ile yazılmaz. Yani harfleri tamamen farklıdır. Bu bakımdan en farklı olanlardan biri de Yunancadır da denilebilir.

Sonuç olarak Latin alfabesi kullanmayan ülkelerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Ayrıca bu ülkeler farklı kıtalarda yer alsa da Latin alfabesi kullanmazlar. Yani kendine özgü olan dillerini resmi devlet dili olarak kullanırlar.