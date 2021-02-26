Latife Latif Gerek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Latife latif gerek atasözü, şaka yapılan kişinin iyice ölçülüp tartılması, yapılan şakanın karşı tarafı kırmaması gerektiği anlamında kullanılmaktadır.

Latife Latif Gerek Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Elbette her insan biraz şakacı olmalı ve yaptığı şakalarla etrafındaki insanları eğlendirmelidir. Bu kişilere eskiden nüktedan denmekteydi. Fakat şakayı yapan kişi etrafındaki insanları iyi tartmış olmalıdır. Yani yaptığı bu şakalar kimse için kırıcı olmamalıdır. Aksi halde yapılan bu şakalar kötü olaylarla ya da birilerinin mutsuz olmasıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla şaka yapan kişilerin ince düşünmeleri gerekir.

Latife Latif Gerek Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Elbette ona şakalar yapabilirsin fakat latife latif gerek, o yüzden kırmamaya çalış.