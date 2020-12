‘Laptopları hazırlayın yemek yapacağız’

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Bengisu Terzi (Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü): Her sene düzenli olarak gösterilerimizi gerçekleştiriyorduk aslında. Nisan ayında sahnede oluyorduk ama salgın sebebiyle bunu yapamadık. Zaten kurgusu hazır olan ama sahnede denediğimiz bir gösterimiz vardı. Onu online formata çevirdik. Dans ve müzik kayıtlarını evlerden, yeşil perdelerin ya da çarşafların önünde videolar çekerek bir araya getirdik. Sonra bunu kurgulayarak ortaya bir gösteri çıkardık. “Sandığımdan Hikayeler” oyunumuzu üç bölüm olarak internette yayınladık. Biz son yıllarda daha modern bir yorumla sahneye çıkıp hikaye anlatıyoruz. Bu da bu süreçteki işimizi biraz da olsa kolaylaştırdı. Çünkü toplu danslara olan ihtiyacı azalttı. Bu sene de İzmir özelinde mübadele üzerine yoğunlaşan bir gösteri çıkartacağız. Şu an buna hazırlanıyoruz. Bir an önce sahnelere dönmek istesek de ortaya bir iş çıkarabildiğimiz için ve sanatla hitap edebildiğimiz için mutluyuz.

MUTFAK GEREÇLERİNE BİLGİSAYAR DA EKLENDİ

Asya Özcan (Ekonomi Bölümü): Korona döneminde aşçılık etkinliklerinin evlerdeki mutfağa taşınmasını sağladık. Okuldaki mutfağımızda yaptığımız etkinliği ve oraya gelen şefleri zoom mutfağına taşımış olduk. Şef yaptığı yemeği ve püf noktalarını anlatıyor. Biz de eş zamanlı olarak pişiriyoruz. Bilgisayarı mutfakta bir köşeye koyuyoruz. Herkesin kamerası açık. Biz de bir yandan pişiriyoruz. İyi bir etkinliği öğrenciye uygun hale getirmeye çalışıyoruz.

AYNI SOFRAYI OLMASA DA AYNI ‘EKRANI’ PAYLAŞIYORUZ

Berk Fidan (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü): Benim Boğaziçi Üniversitesini tercih sebebim bu kulüp açıkçası. Çok uzun yıllardır yeme içmeyle uğraşıyorum. BUGUSTO Gastronomi konusunda öğrenciler vizyon edinsin anlayışıyla hareket eden bir kulüp. Etkinliklerimizi zoom üzerinden yapmaya başladık. İlginç bir deneyim oluyor bizim için. Atölye çalışmaları ya da tadımlar yapıyoruz. Birlikte ortak bir şeyler paylaşıyoruz. Kulüp üyelerine çay gönderiyoruz, pizza gönderiyoruz bunların tadımını yapıyoruz. Ya da malzemeler alıp atölye çalışmaları yapıyoruz. Okulun sosyalleşme kısmı yok artık. Ama bu tarz kulüplerde bunu yeniden var etmeye çabalıyoruz.

SAHNE DE EV DEKOR DA…

Cansel Kademli (Psikoloji Bölümü): Tiyatro çalışmalarını uzaktan yürütüyoruz. Ancak oyunculukta iletişim çok önemli bir araç. O yüzden daha çok vokal aksiyonlara ağırlık veriyoruz. Oyunumuzu internet ortamında uzaktan çalışarak çıkardık. Sonra da onu sosyal mecralarda paylaştık. Yani sahne ve seyirci yoksa biz de başka bir çözüm bulalım dedik. Herkes kendi evinde hem dekorunu, kostümünü ayarladı hem de kendi görüntüsünü ve ses kaydını aldı. Sonra bunları birleştirip bir oyun çıkardık. Geçen sene “İş Ararım İş” adlı oyunumuz vardı. Normalde bunu sahnede oynayacaktık. Pandemi olunca biz bunu Youtube’da yayınlayabileceğimiz bir seriye çevirdik. Bu sene de Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun “Selam Sana Shakespeare” diye bir metni var. Şu an o metin üzerinde çalışıyoruz. Yani Shakespeare oyunlarından bir kolaj yapmayı planlıyoruz.

BİR KÜREK KALDI GERİYE

Oğuzhan Erdik (Ekonomi Bölümü): Yaklaşık 28 tane aktif spor branşı vardı. Aktif olarak faaliyetlerine devam eden sadece kürek takımı kaldı. 15 kişilik bir takımız. Haftada iki gün kayıkhaneye gidiyoruz. Alibey Barajı’nda kürek çekiyoruz. Zaten mesafeli bir spor olduğu için hiç sorun yaşamıyoruz. Geri kalan zamanlarda da kara antrenmanı yaparak ilerliyoruz. Şu dönemde yapılabilecek en sağlıklı spor olarak nitelendirilebilir. Biz takım olarak U23 Türkiye şampiyonasına katılacağız. Mart ayında Sapanca’da olacak. Böyle motivasyon artırıcı bir hedefimiz de var.