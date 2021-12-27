Lanse etmek ne demek, ne anlama gelir? Lanse etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Lanse etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yansıtmak 2- İntikal Etmek 3- Söylemek 4- Aksettirmek 5- Belli Etmek
6- Açıklama Yapmak 7-Tanıtmak 8- Haberdar Etmek 9- Duyurmak
10- Bilgilendirmek
Lanse etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
20. yüzyılın ilk yarısında literatüre giren lanse etmek hem bilgilendirmek hem de reklam yapmak anlamına gelir.
Lanse etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
İngilizce ve Fransızca kökenli ''etmek'' fiilinin birlikte kullanıldığı tamlamalar, bitişik değil ayrı yazılır. Lanse kelimesi de Fransızca kökenli olduğu için bu kelimenin birleşik yazılması gerekir.
Lanse etmek - Doğru Kullanım
Lanseetmek - Yanlış Kullanım
Lanse etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Gün içerisinde yaşadığın sinir harbini bana bu şekilde lanse etmen, doğru bir davranış değil.
(Yansıtmak anlamında kullanılmış)
2- Geçen ay lanse ettiğimiz yeni ürün, satış rekorları kırmaya devam ediyor.
(Tanıtmak anlamında kullanılmış)