Laksatif etki nedir? Laksatif etki gösteren yiyecekler ve laksatif etki zararları

Özellikle son yıllarda hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenme, birtakım sağlık sorunları ortaya çıkarmaktadır. Genelde sindirim sistemi bu yüzden yavaşlamakta ve kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. İşte bu bağlamda Laksatif etki ortaya çıkar ve sindirim konusunda önemli bir yere sahiptir.

Laksatif Etki Nedir?

Yavaş bağırsak hareketleri ile dışkının bağırsakta zor ilerlemesi nedeniyle kabızlık meydana gelebilmektedir. Özellikle spor yapılmaması ve sağlıksız beslenme ile birtakım ilaç kullanımı, kabızlık sorununa önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu bağlamda fikir aktivite, düzenli su içmek ve sağlıklı bir diyet kabızlık sorunlarının önüne geçme imkanı verir. Bu da Laksatif etki şeklinde öne çıkmaktadır.

Farklı mekanizmalar üzerinden bağırsak hareketliliğini, dışkının hacmini artırmak suretiyle içeriğinin değişmesi laksatif etki olarak bilinir. Bu bağlamda hem doğal Besin kaynakları üzerinden hem de özel takviye kapsamında laksatif etki oluşturulabilmektedir. Bu da kabızlık sorununun önüne geçmekte ve daha sağlıklı bir yaşam imkanı vermektedir. Özellikle lif, bol su içmek, egzersiz ve dengeli beslenme gibi unsurlar laksatif etkiyi ortaya çıkaran en önemli durumlardır.

Laksatif Etki Gösteren Yiyecekler

Sindirim ile beraber bağırsak hareketleri olumlu yönde çalıştıran önemli yiyecekler bulunmaktadır. Bunlar laksatif etki gösteren yiyecekler olarak da ifade edilir. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için oldukça etkili doğal besin kaynakları olarak öne çıkmaktadırlar. Yapılan araştırmalar doğrultusunda zengin lif içeren bu kaynaklar, yılın farklı mevsimlerinde tüketilebilir.

- Aloe vera

- Chia tohumu

- Yeşil lifli sebzeler

- Keten tohumu

- Yüksek lif içeriğine sahip olan meyveler

- Kuru kayısı

- Hindistan cevizi suyu

- Probiyotikli yiyecekler

- Dengeli şekilde kullanılabilecek acı biber

Kabızlık söz konusu olduğu zaman yukarıdaki besin kaynakları Laksatif etki yaratmaktadır. Özellikle hem sindirim hem de boşaltım noktasında büyük bir rahatlık sağlar. Tabii kabızlık ile beraber yanında gelen hemoroid gibi problemler olduğu vakit, bu yiyeceklerin yoğun tüketilmesi önerilmez.

Laksatif Etki Zararları

Özellikle uzun süreli kullanım ile beraber laksatif etki bazı zararlar ortaya çıkarabilmektedir. Genel olarak kandaki elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olabilir. Yani kalsiyum, klor, potasyum ve sodyum dengeleri ciddi anlamda zarar görebilir. Aynı zamanda dehidrasyon yani sıvı kaybı yaşanabilmektedir. Bazı durumlarda böbrek hasarı ile beraber anormal kalp ritmi gibi sorunlarda meydana gelebilir. Halsizlik, inme, Konfeksiyon (uyku hali) ile beraber hatta zaman zaman ölüme bile sebebiyet verebildiğini söylemek mümkün. Bu durumlar özellikle takviye olarak alınan laksatif etki üzerinden yaşanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ise hem doğal besin kaynakları hem de ek olarak alınacak takviye mutlaka dengeli şekilde değerlendirilmelidir.

Laksatif Etki İçin Neler Yapılmalı?

Özellikle kabızlık problemi pek çok kişinin yaşadığı en önemli sorunlar içerisinde yer alır. Tabii bunun önüne geçebilmek için ise birtakım önlemler ön plana çıkıyor. Özellikle yüksek lif özelliği bulunan ve laksatif etki yaratan besin kaynaklarını tüketmek gerekmektedir. Ancak dengeli şekilde tüketilecek olan bu besin kaynakları tek başına yeterli olmaz.

Mutlaka gün içerisinde bol su tüketilmeli ve düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır. Bu bağlamda koşu ya da yürüyüş ile beraber bisiklet ele alınabilir. Tabii en önemli durumlar içerisinde dengeli beslenme gelir. Bu bağlamda mutlaka diyet üzerinden kontrollü bir şekilde besin kaynaklarının tüketilmesi gerekir.