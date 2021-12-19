Lakırtı Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Lakırtı Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Lakırtı kelimesi eski Türkçeden günümüze kadar gelmiş bir kelimedir.

Lakırtı Ne Demektir?

Lakırtı kelimesi günlük hayatta sık sık duyulan ve anlamı merak edilen bir kelimedir. Lakırtı boş söz, boş laf anlamında kullanılır. Bir cümlede eğer boş laf ya da boş söz kullanılacaksa lakırtı kelimesi ile de anlatılmak istenen durum anlatılabilmektedir.

Lakırtı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Bir kelimenin anlamını öğrenmek için en iyi seçenek TDK Sözlüğünü kullanmaktadır. Lakırtı kelimesinin anlamını öğrenmek için TDK Sözlüğüne bakıldığında lakırtı boş söz, laf ve dedikodu anlamındadır. Lakırtı kelimesini içeren birçok deyim ve atasözü mevcuttur. Bu deyim ve atasözleri farklılık gösterse de içerdiği lakırtı kelimesi ile boş lafları veya sözleri anlatmaktadır.

Lakırtı Kelimesi İçeren Örnek Cümleler

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Biz burada lakırtıya başlayalı iki dakika ya oldu ya olmadı.

Lakırtıdır o, canını neden sıkıyorsun ki?

Arkamdan çok lakırdı yapmışlar sonradan öğrendim.

Bu örneklerde de olduğu gibi lakırtı kelimesi boş söz ve dedikodu anlamında kullanılır.