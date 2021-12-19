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Lakayıt Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Lakayt Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Lakayıt Ne Demek, Ne Anlama Gelir Lakayt Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Karşımıza çıkan çoğu kelime hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz gibi bazen bilinmeyen kelimeler ile karşılaşmak da mümkündür. Bu durumda insanlar bulunan öğrenme iç güdüsü ile kişiler bir araştırma içine girmektedir. Lakayıt sözcüğü de karşımıza nadir çıkabilecek kelimelerden olduğu için ilk kez duyanlar anlamını merak edebiliyor. Lakayıt ne demek? Ne anlama gelir? Lakayt kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Lakayıt kelimesi, Arapça kökenlidir. Uzun yıllardır dilimizde de kullanılmakta olan bu sözcük, yeni nesil tarafından pek fazla bilinip kullanılmasa bile büyüklerimiz tarafından kullanılan bir kelimedir. Özellikle bilgi sorularında da karşımıza çıkmaktadır.

 Lakayıt Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

 Lakayıt sözcüğü iki ayrı anlamı olan kelimedir. Lakayıt kelimesinin ilk kelime anlamı ilgisiz, umursamaz ve olaylar karşısında kayıtsız durma hali gelmektedir. Yani lakayıt kelimesi, tepkisiz, umursamaz kişiler için kullanılan bir tabirdir. Lakayıt sözcüğünün ikinci anlamı ise ciddiyetsiz ve şımarık kimseleri anlatmak için kullanılır. Ciddiyetten uzak, aklı havada ve işin eğlence kısmında olan anlamına da gelir.

 Lakayt Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Arapçadan dilimize geçmiş olan bu sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan açıklaması, umursamaz, aldırmaz ve ilgisizdir. Bir diğer TDK anlamı ise ciddiyetten hoşlanmayan kişileri anlatmak için kullanılmasıdır. Yani lakayt kelimesi, ciddi olmayan, sürekli olarak eğlence peşinde koşan ve etrafındaki olayların sadece komik, eğlenceli, şaka kısmı ile ilgilenen kişileri anlatmak için de kullanılır.

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