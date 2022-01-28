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Lağvetmek ne demek, ne anlama gelir? Lağvetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Lağvetmek Ne Demek
Lağvetmek ne demek, ne anlama gelir Lağvetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Türkçe dilinde yer alan sözcüklerin anlamları hakkında bilgi edinmek isteyenler sözlüklere başvurabiliyor. Lağvetmek sözcüğünün anlamıyla ilgili bilgi almak isteyenler TDK'da araştırma yapabiliyor. Lağvetmek sözcüğünün doğru yazılışı da merak edilen bilgiler arasında bulunuyor. Lağvetmek ne demek, ne anlama gelir? Lağvetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

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Günümüzde kullanılan lağvetmek kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Anlamı oldukça merak edilen lağvetmek kelimesi, feshetmek anlamında kullanılıyor.

 Lağvetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı bakımından lağvetmek sözcüğü merak edilerek araştırılıyor. Anlamı araştırılan lağvetmek kelimesi için birçok kaynaktan yardım alınabiliyor. Sözlüklerde yer alan lağvetmek sözcüğünün hangi kökenli olduğu da araştırılabiliyor. Arapça kökenli olan lağvetmek sözcüğünün kullanıldığı farklı anlam türleri bulunuyor. Bir kuruluşu kaldırmak veya hükümsüz kılmak anlamıyla kullanılabilen kelimeler arasındadır.

 Lağvetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışları için araştırma yapılan kaynaklar bulunuyor. Lağvetmek kelimesi için de doğru yazılış bilgileri araştırılabiliyor. Lağvetmek kelimesini yazan bireyler ayrı yazarak yazım hatalarına yol açabiliyor. Lağvetmek sözcüğünü yazacak olan bireylerin bitişik yazması gereklidir.

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 TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılarak anlamı merak edilen lağvetmek sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça kökenli olup Türkçe diline geçen lağvetmek kelimesi, dağıtmak ve hükümsüz kılmak anlamındadır. Aynı zamanda lağvetmek sözcüğü işleyişine son vermek anlamında da kullanılıyor.

 

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#TDK#Sözlük#Lağvetmek Ne Demek

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