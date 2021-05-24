Lagün nedir ve nasıl oluşur? Lagün nerelerde görülür kısaca bilgi

Doğa her zaman hayranlık uyandıracak güzelliğe sahiptir. Doğal olarak toprağın, kayaçların aşınım ya da birikim oluşturmasıyla çok çeşitli doğal güzellikler meydana gelir. Doğal güzelliklerden biri de lagünlerdir. Deniz kıyılarında bulunan lagün isimli oluşumlar hali hazırda güzel görünen manzaraya nefes kesici bir özellik katar.

Lagün Nedir?

Lagünler aynı zamanda denizkulağı olarak da isimlendirilir. Lagün; büyük su kitlelerinden mercan resifleri, bariyer resifleri, kum barları ya da doğal bariyerler ile ayrılırlar. Doğal bir bariyerin geniş su kümesini bölmesiyle oluşan su yığınına verilen isimdir. İtalyanca bir sözcük olan lagün göl veya gölet anlamına gelir. Genelde deniz kıyılarında oluşan lagün kıyıdan belirli bir yere kadar denizi saki bir bariyer ile ayırmış ve farklı bir alan oluşturmuş gibi görünüme sahiptir.

Lagün Nasıl Oluşur?

Lagün oluşumu bir akarsuyun taşıyarak getirdiği moloz kum ve çakılları kıyıya yığmasıyla oluşur. Aynı zamanda denizin dalgalar ile sürükleyerek getirdiği molozlar, kum ve çakıl yığınlarını bir körfez ya da koya yığmasıyla da oluşabilir. Genel olarak lagünler dar bir yolla denizle bağlantılıdır. Bağlantılı oldukları alanın dar olması medcezir ve dalga olaylarının lagün içinde hissedilmemesinden dolayı genel olarak tekneler için barınak olarak kullanılır.

Lagün Nerelerde Görülür?

Türkiye’de kıyı kordonlarındaki lagünlere daha çok Marmara Denizinde ve çevresinde rastlanmaktadır. Bu lagünler genellikle çok küçüktür. Bücürmene, Dalyan gölleri ve bu göllerin doğusundaki Tuzla ve Tuz gölleri buna örnektir.

İğneada tarafındaki Homam Gölü, Kocagöl ardından Güney Marmara kıyılarında bulunan Dalyan Gölü, Tahir Gölü, Hoyrat Gölü bu şekildedir. Lagün oluşumlarının en büyükleri üç tanedir. İkisi Marmara kıyısında biri de Karadeniz kıyısındadır. Karadeniz kıyısında olan büyük lagün Terkos Gölüdür. Marmara’daki iki büyük lagün ise Küçük Çekmece ve Büyük Çekmece gölleridir. Ayrıca İstanbul’un içme suyu ihtiyacı Terkos Gölünden sağlanmaktadır.