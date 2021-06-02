Lagün Nedir? Tdk'ya Göre Lagün Ne Anlama Gelir? Lagün Sözlük Anlamı

Lagün kelimesi, özellikle coğrafyada sıklıkla karşılaşılan kelimeler arasında yer almaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olarak bilinmekte olan lagün kelimesi dilimizde de kullanılmakta olan kelimeler arasındaki yerini almıştır.

Lagün Nedir? TDK'ya Göre Lagün Ne Anlama Gelir?

Lagün kelimesinin anlamı ise Türk Dil Kurumu'na göre Deniz kulağı manasına gelmektedir. Deniz kulağı olarak bilinmekte olan lagün kelimesi, aynı zamanda bir coğrafya terimi olarak da bilinmektedir. Lagün kelimesi, kıyı gölü manasına gelecek şekilde de kullanılmaktadır. Lagün kelimesinin, denizle bir bağlantısı bulunan göl çeşidi olduğunu söylemek de mümkündür. Denizden bir kıyı kordonu ile ayrılmış göller olarak bilinir.

Lagün Sözlük Anlamı

Lagün, denizle bir irtibatı bulunan gölleri ifade etmek için kullanılmakta olan aynı zamanda da denizin etkisi altındaki gölleri ifade eden bir terimdir. Lagün kelimesinin sözlük anlamı ise deniz kulağı olarak ifade edilebilir. Lagün, bir göl türü olarak bilinmektedir. Günlük hayatta kullanımına rastlayacağınız bir ifade olduğu gibi aynı zamanda coğrafya kitaplarında da sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir terim olduğu söylenebilir.