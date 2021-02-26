Lafla Pilav Pişerse Deniz Kadar Yağı Benden atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dünya üzerinde her coğrafyanın kendine özgü atasözleri bulunmaktadır. Bu atasözleri bizim coğrafyamız içinde de büyük yer kaplar. Atalarımız her konu hakkında belleğimize bir atasözü bırakmışlardır. Bu atasözlerinden biri de lafla pilav pişirse deniz kadar yağı benden atasözüdür. Peki, bu atasözünün sözlük anlamı nedir? Bu atasözü nasıl bir cümle içinde kullanılmalıdır. İşte bu konu hakkında tüm merak ettikleriniz.
Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden atasözü, bir işin yüksekten atılan laflarla başarılamayacağı anlamına gelmektedir.
Lafla Pilav Pişerse Deniz Kadar Yağı Benden Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kişinin bir işi başarabilmesinin yolu, o iş hakkında çok fazla konuşması değildir. Bir iş, o işi başaracağını söyleyerek başarılmaz. Kişi, başarmak istediği şeye ulaşmak için emek vermeli, çaba sarf etmelidir. Eğer konuşarak işler hallolsaydı, kimse başarmak için çabalamaz, yalnızca oturur o işi başaracağı hakkında konuşurdu.
Lafla Pilav Pişerse Deniz Kadar Yağı Benden Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ona yalnızca konuşarak bu işi başaramayacağını söyledim, hatta dedim ki lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden.