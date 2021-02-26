Lafla Peynir Gemisi Yürümez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri her kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de büyük yer kaplamaktadır. Bugüne kadar hemen hemen her duydu ve olayla ilgili bir atasözü mutlaka söylenmiştir ve her türlü konuda olabilmektedir. Bu atasözlerinden biri de lafla peynir gemisi yürümez atasözüdür. Peki, bu atasözünün literatürdeki anlamı nedir? Bir cümle içinde kullanılmak istense, bu nasıl bir cümle olmalıdır? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Lafla peynir gemisi yürümez atasözü, bir işi yapmadan önce o işi yapmakla ilgili konuşmamak, doğrudan işi yapmak anlamına gelmektedir.
Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kişi bir işe başlamadan önce o işle ilgili konuşmamalıdır. Yüksekten atarak "ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım" dememelidir. Bu işin doğrusu, o işi doğrudan yapmaktır. Hiçbir iş lafla yapılamaz. Kişi eğer bir işi yapmak istiyorsa, o iş hakkında konuşacağı yerde, o işi başarmak için bir yola koyulmalıdır.
Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sen bana "yapacağım, yapacağım!" diye anlatacağına git de yap, lafla peynir gemisi yürümez.