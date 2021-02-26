Lafla Peynir Gemisi Yürümez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Lafla peynir gemisi yürümez atasözü, bir işi yapmadan önce o işi yapmakla ilgili konuşmamak, doğrudan işi yapmak anlamına gelmektedir.

Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişi bir işe başlamadan önce o işle ilgili konuşmamalıdır. Yüksekten atarak "ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım" dememelidir. Bu işin doğrusu, o işi doğrudan yapmaktır. Hiçbir iş lafla yapılamaz. Kişi eğer bir işi yapmak istiyorsa, o iş hakkında konuşacağı yerde, o işi başarmak için bir yola koyulmalıdır.

Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen bana "yapacağım, yapacağım!" diye anlatacağına git de yap, lafla peynir gemisi yürümez.