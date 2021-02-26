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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Laf Torbaya Girmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Laf Torbaya Girmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Sıklıkla kullandığımız atasözlerinden birisi de Laf Torbaya Girmez atasözüdür. Atasözlerinin anlamlarını bilmek cümle içerisinde kullanmak amacıyla çok önemlidir. Laf Torbaya Girmez atasözünün anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenebilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Peki Laf Torbaya Girmez atasözünün anlamı nedir? Laf Torbaya Girmez atasözünün anlamı ile birlikte cümle içerisinde kullanımını detaylıca derledik.

Laf Torbaya Girmez atasözü genel olarak bakıldığında bir konuda sarf edilen sözler üzerinde iyice düşünülmelidir anlamında kullanılan bir söz olmaktadır.

 Laf Torbaya Girmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Kişilerin ağızlarından çıkan sözleri bir daha gizlemek mümkün değildir. Bu nedenle söz ağızdan bir kere çıktığı zaman iyice düşünülmeli, nereye varıp varmayacağını hesaplamalı ve ondan sonra sarf etmelidir. Bu atasözünün anlamını bu şekilde açıklayabiliriz. Laf Torbaya Girmez atasözünün Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilen anlamı ise ş şekildedir:

 - Ağızdan çıkan bir söz artık gizli kalmaz herkes onu duyar anlamında kullanılan bir sözdür.

 Laf Torbaya Girmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Zamanında düşünür konuşacaktın, Laf torbaya girmez.

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