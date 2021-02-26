Laf Lafı Açar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Gün içerisinde farkında olmasak da pek çok atasözlerini cümle içerisinde kullanmaktayız. Bu atasözlerinden birisi de Laf Lafı Açar sözüdür. Atasözlerinin anlamlarını bilmek büyük önem taşımaktadır. Bu atasözünün de anlamı TDK sözlüklerinde belirtilmiş olup öğrenmek mümkündür. Peki Laf Lafı Açar atasözünün anlamı nedir? Sizlere Laf Lafı Açar atasözünün anlamını ve cümle içerisinde kullanımı ile ilgili örnekleri detaylıca derledik.
Atasözleri söyleyeni belli olmayan ve yüzyıllar önce dilimize girmiş olan kalıplaşmış sözlerdir. Bu sözlerin bir kelimesini bile değiştirmek mümkün değildir. Laf Lafı Açar atasözü ise günümüzde konuşulan konudan başka konulara geçmek, sohbetin uzaması manasında kullanılmaktadır.
Laf Lafı Açar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Her atasözleri ve deyimlerde olduğu gibi Laf Lafı Açar atasözünün de anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. TDK'ya göre Laf Lafı Açar atasözünün anlamı şu şekilde belirtilmiştir:
- Bir kon üzerinde konuşulur iken ilgisi sebebiyle söz başka bir konuya geçer. Sohbet uzar gider anlamında kullanılan bir atasözümüzdür.
Laf Lafı Açar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözü ile ilgili örnek vermek gerekir ise;
- Bir artık gidelim, laf lafı açar çok geç kalırız.