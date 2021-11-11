Lacivert Rengin Anlamı Nedir? Lacivert Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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Mavi rengin tonları arasında yer alan lacivert, aslında bir ara renktir. Her ne kadar mavi rengin koyusu olarak bilinse de aslında lacivert rengi mavi ile mor rengin karıştırılması ile oluşur. Ayrıca lacivert rengi insan gözü ile görülebilen renkler arasında yer alır.



Lacivert Rengin Anlamı Nedir?



Lacivert, kozmik renk olarak bilinir. Lacivert rengi, otoriteyi temsil eder. Aynı zamanda resmiyetin rengidir. Bir diğer anlamı ise sonsuzluğu simgelemesidir. Ayrıca verimliliği de yansıtır. Güven verici renkler arasında yer almasından dolayı birçok uluslararası şirket logosunda lacivert renk kullanılır. Kurumsal bir renktir. Ağır başlı ve resmi bir renktir. Bu yüzden çeşitli ülkelerin bayraklarında ve spor kuruluşlarında da lacivert rengi sık sık görebiliriz.



Lacivert Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?



Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi şüphesiz herkes tarafından bilinir ve kabul edilir. Lacivert renginin de insan psikolojisinde bir anlamı vardır. Lacivert rengin insan psikolojisi üzerindeki en büyük etkisi konsantrasyonu artırmasıdır. Bu yüzden meditasyon esnasında sık sık tercih edilir. Sezgi ve algı rengi olmasından dolayı lacivert rengi kullanan insanların algıları daha açık olduğu bilinir. İnsan psikolojisi üzerindeki bir diğer etkisi ise adalet temsilciliğidir. Lacivert renk kullanan insanların daha adaletli olmasını ve savunucu olmasını sağlar. Kişinin 3. gözünün açılmasına da yardımcı olan lacivert renk karşıdaki kişiye güven verici izlenim oluşturur.