Laborant nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Laborant olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Laborant, genel olarak hastanelerde çalışan test tüpleri ve hassas laboratuvar ekipmanları ile doktor kontrolü altında çalışan önlisans programı mezunu olan kişilerdir.

Laborant Nedir?

Laborant ülkemizde sağlık kurumlarında laboratuvar ortamında çalışmakta olan ve doktorların istedikleri bütün tetkikleri laboratuvar ortamında inceleyip raporlayan teknik çalışan kişilerdir. Mesleki statü olarak laboratuvar teknikeri veya laboratuvar teknisyeni ismi ile de bilinirler. Fakat halk arasında bilinen ismi laborant olmaktadır. Hastanelerde doktorların istedikleri idrar, kan ve dışkı tahlilleri gibi tüm tahliller laboratuvar ortamlarında laborantlar tarafından analiz edilmektedir. Ayrıca doktorun istediği bu verileri raporlarlar. Günümüzde bu tetkiklerin yapılması genel olarak teknolojik cihazlar yardımı ile gerçekleştirilir.

Laborant Ne İş Yapar?

Laborantların temel görevleri, prosedürlere, sağlık ve de güvenlik talimatlarına uyup, laboratuvarın etkili şekilde çalışmasını sağlamaktır. Çeşitli sektörlerde görev alabilen laborantın genel görev tanımı da çeşitlilik göstermektedir. Laborantların genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Kan, toksik ve doku madde örneklerini almak, örnekleri etiketlemek ve de analiz etmek,

Test sonuçlarını iyi bir rapor halinde sunmak,

Standart laboratuvar ekipmanlarını çalıştırmak ve ya bakımını yaparak güvenlik kontrollerini sağlamak.

Laborant Nasıl Olunur?

Laborant olmak amacı ile sağlık meslek yüksekokullarına bağlı olan eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler temelde iki yıllık bir tıbbi laboratuvar teknikeri önlisans bölümünden mezun olma şartı da bulunmaktadır. Laborantlık, teknik olarak bilgi gerektiren mesleki alanlardan olmaktadır.

Laborant Olma Şartları Nelerdir?

Günümüzde laborant olma şartları içinde en önemli olanı eğitim durumu ve mesleki yetkinlik belgeleri olmaktadır. Laborant olmak için diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Sağlık meslek yüksekokullarının kapsamında laboratuvar bölümleri mezunu olmak,

Devlet hastanelerinde çalışmak için 657 sayılı olan devlet memurları yasasına aykırı herhangi bir olayı yer almamak,

Laboratuvar sistemleri ile ilgili gereken yetkinlik belgelerine sahip olmak,

Eğitmenlerden ve uygulamacılardan stajyerlik dönemlerinde olumlu notlar almak laborant olma şartları arasında yer almaktadır.

Laborant Maaşları Ne Kadar?

Ülkemizde laborant maaşları özel ve kamu sektörü için farklılıklar göstermektedir. Genelde özel hastane laboratuvarlarında çalışmakta olan laborantlar asgari ücret ve ya en fazla yaklaşık olarak 3000 TL maaşla başlarlar. Devlet hastanelerinde yeni işe başlamış çalışan laborant maaşları ise yaklaşık olarak 3650 TL olarak başlamaktadır. Tüm devlet memurları gibi laborantlarda 6 ayda bir zam alırlar. Bu nedenle devlet hastanelerinde çalışan laborantlar genelde şanslı olup iyi bir iş imkanına sahiptirler.

Laborantların İş İmkanları Nelerdir?

Laborantlar günümüzde çok çeşitli işlerde çalışma imkanına sahiptirler. Özellikle devlet hastaneleri ve ya özel hastaneler kapsamında istihdam oranları çok yüksek olmaktadır. Laborantların öncelikli olarak odaklı ve de titiz çalışmalar gerçekleştirebilmesi gereklidir. Laborantların günümüz koşullarında iş imkanları çok geniştir. Sağlık sektörünün vazgeçilmezi olan laborantlar bazı durumlarda özel polikliniklerde de çalışma imkanına sahiptirler.

İyi bir laborant mutlaka test tüpleri ve de hassas laboratuvar ekipmanları ile çalışabilmek adına gerekli olan el becerisine sahip olmalıdır. Teknik ekipmanı doğru bir şekilde kullanma kabiliyetini de sergilemesi gereken laborantlar uzun süre ayakta çalışabilecek kadar fiziki yeterliliği göstermelidir. Özel laboratuvarlarda da çalışabilen bu kişiler, test yapmak amacı ile kullanılan laboratuvar ekipmanı ve de bilgisayar programları bilgisine de sahip olmalı, ekip çalışmasına her daim yatkınlık göstermelidir.