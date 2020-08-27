La Casa De Papel ne demek? La Casa De Papel Türkçe nedir?
Netflix platformunun en popüler dizileri arasında olan la casa de papel, dünya çapında izlenme rekoru kırmaya devam ediyor. Aynı zamanda dizinin isminin ne anlama geldiği konusunda pek çok kişi internetten araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, la casa de papel ne demek? La casa de papel Türkçe nedir? İşte anlamı.
7 aylık bir dizi olarak öncelikle İspanya'da gösterilen la casa de papel, daha sonra NAtflix platformuna taşınınca yeni sezonları ile ekrana geldi. Hal böyle olunca birçok kişi dizinin isminin ne anlama geldiği konusunda araştırma gerçekleştirmeyi başladı.
La Casa De Papel Ne Demek?
La Casa De papel İspanyolca bir kelime grubudur. Aslında iki ayrı kelime olarak nitelemek mümkündür. Bu konuda Türkçedeki anlamı ise, ‘kağıt ev’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu kelime grubunu ikiye ayırmak mümkündür.
La casa: Ev
De papel: Kağıt
Bu şekilde anlamları üzerinden ele alınmak suretiyle birleştiği zaman, ‘kağıt ev’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, ‘papel’ kelimesi para ile anlamlandırıldığı için ve dizinin de hikayesine bakıldığında konu ile daha etkin bir bağlantı kurmak mümkün.
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