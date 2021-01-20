L298N nedir ve ne işe yarar? L298N Voltaj Regulatörlü çift motor sürücü kartı kullanım alanları

Bir motor sistemi ve sürücü üzerinden çalışan devreler, farklı elektronik cihazların aktif şekilde görevlerini gerçekleştirmesine olanak verir. Bu doğrultuda birçok değişik motor sürücü çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de L298N olarak Arduino ailesinde bulunan motor sürücüdür.

L298n Nedir?

1 DC motorunu kontrol edebilmek için kullanılan motor Sürücü L298N gelmektedir. Bu aynı zamanda Arduino ailesindeki motor sürücü olarak ön plana çıkıyor. Özellikle 2 motoru sürmek için hazırlanmış olan bir motor sürücü kartı olarak da ifade etmek mümkün.

İki kanallı olarak öne çıkan bu motor sürücü aynı zamanda kanal başına 2 akım veren bir yapıya sahiptir. Birçok farklı alanda devreler için etkin bir çözüm yöntemi sağlayan bu sistem, hazırlanan programın da nasıl kullanılması gerektiği doğrusunda kontrol imkanı sağlamaktadır.

L298n Ne İşe Yarar?

Özellikle 2 motoru sürmek amaçlı olarak hazırlanmış olan l298n oldukça etkin bir motor sürücüdür. Günümüz gelişmiş elektronik sistemlerde halinde geniş çaplı bir kullanım potansiyeli sağlamaktadır. Bağımsız olarak iki ayrı motoru kontrol edebilme özelliği sayesinde bir adım öne çıkıyor. Tabii kanal başına 2A akım verebilmesi de yine önemli bir durumdur.

Üzerinde dahili regülatörü bulunur. Aynı zamanda motor dönüş yönüne bağlı olarak hareket sensörü sağlayan ledler bulunmaktadır. Üstelik kart üzerinde soğutucu bulunduğu için oldukça uzun ve etkin şekilde kullanım imkanı tanımaktadır. Bu gibi pek çok farklı özelliği ile daha dinamik ve etkin bir şekilde, elektronik cihazların devrelerinde kullanım olanağı sağlıyor.

L298n Voltaj Regulatörlü Çift Motor Sürücü Kartı Kullanım Alanları

Birçok farklı kullanım alanı ile beraber özellikle robotik sistemler kapsamında l298n önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda sumo, mini ve çizgi izleyen robotlarda yaygın şekilde kullanılan bir motor sürücü olarak öne çıkıyor. Bu şekilde pek çok çeşitli uygulama alanlarında devre kartları için etkin bir kullanım imkanı sunmaktadır.

Böylece robotik çalışmalarda çok daha güçlü bir değerlendirme olanağı sağladığını söylemek mümkün. Günümüzde bu şekilde birbirinden farklı elektronik ürünler için devre kartlarında iki motorun birden etkin şekilde ve özgün olarak kontrol edilmesine imkan vermektedir. Bu yönü ile yaygın bir kullanım alanı yer alıyor.