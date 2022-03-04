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L Hangi Beden Olmaktadır? L Bedenden Sonra Hangi Beden Gelir

L Hangi Beden Olmaktadır L Bedenden Sonra Hangi Beden Gelir

Giyim kuşam denildiğinde ilk akla gelenler arasında beden ölçüsü bulunmaktadır. Hangi beden ölçüsüne sahip olunduğu alınacak tüm giysileri, elbiseleri, gömlekleri, pantolonları etkilemektedir. Herhangi bir seçim yapmadan önce ilk olarak beden ile ilgili soru işaretleri giderilmeye çalışılmaktadır. Alışverişe çıkan herkes bir ürün satın alırken ya da bir ürünü denerken beden ölçüsüne bakmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Birçok beden ölçüsü bulunmaktadır Bunun nedeni insanların yapısının farklılık göstermesidir. Sektör içinde de buna göre beden ölçüleri yaratılmaktadır. İnsanlar bu ölçüler dahilinde ihtiyacı olanı almaktadır. Bu beden ölçüleri rakamla gösterildiği gibi harf verilerek de gösterilmektedir. Ayrıca kadın ve erkek için ayrı ayrı ölçüler bulunmaktadır. 

 Beden Ölçüleri Nelerdir ve L Beden Nedir? 

 Tekstil alanındaki gelişmelere paralel bir şekilde tekstil ürünlerinin ölçüsü daha da önem kazanmaktadır. İnsanlar üzerlerine en uygun kıyafeti ya da giysiyi almak istemektedir. Günümüz tekstil ve giyim sektöründe birçok beden vardır. Rakamsal olarak düşünüldüğünde; 32, 34, 36, 38, 40, 42 gibi ölçüler öne çıkmaktadır. 

 Bunların harf olarak karşılığı ise XS, S, M, L, XL, XXL olmaktadır. Burada görüldüğü üzere L beden rakamsal olarak 38 bedenine denk gelmektedir. L beden en çok tercih edilen bedenlerden bir tanesi özelliğine sahiptir. L bedenin bir küçüğü M beden olurken, bir büyüğü XL bedendir. Bunlar arasında çok büyük farklar olmamaktadır. Ancak yine de küçük farklar tercihleri belirleyebilmektedir. L

 

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