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KYK yurt ücreti 1590 TL oldu

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#KYK#Yurt Ücreti#Öğrenci
KYK yurt ücreti 1590 TL oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı. Buna göre; geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL’ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu.

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Yeni fiyatlar belirlenirken temmuz ayı enflasyon verileri dikkate alındı. Yeni ücret üzerinden hesaplandığında bir öğrencinin aylık barınma gideri geçen döneme göre 300 TL artacak. GSB yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarında ücret alınmıyor. Bu nedenle 1590 TL’lik tarifenin 10 ay uygulanması durumunda öğrencinin toplam yurt gideri 15 bin 900 TL’ye ulaşacak. Eski ücret üzerinden hesaplanan 10 aylık tutar ise 12 bin 900 TL’ydi. Böylece öğrencinin bir eğitim öğretim dönemindeki barınma gideri 3 bin TL artmış olacak.

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YURT TİPLERİNE GÖRE...

GSB yurtlarında ücretler; binanın fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkânlara göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencinin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirildiği yurda göre farklılaşabiliyor. Yeni ücret 1590 TL olarak açıklanırken 1’inci tipten 6’ncı tipe kadar yurt kategorilerine göre hazırlanmış ayrıntılı ücret tarifesi ile güvence bedelleri henüz GSB’nin resmî internet sitesinde yayımlanmadı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları 25 Ağustos’ta başlamış, e-Devlet üzerinden alınan başvurular 29 Ağustos saat 23.59’da sona ermişti. Sonuçlar, e-Devlet’teki “GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden duyurulacak. Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kendilerine verilen süre içinde ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek. 

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#KYK#Yurt Ücreti#Öğrenci

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