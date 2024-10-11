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KYK ek başvuru sonuçları açıklandı

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#KYK#KYK Ek Başvuru Sonuçları Açıklandı#E-Devlet
KYK ek başvuru sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:32

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi. Açıklamada, "Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor" denildi.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ise yerleştirmelerin devam edeceği, yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerektiği bildirildi. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrencilerin de 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebileceği vurgulandı.

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#KYK#KYK Ek Başvuru Sonuçları Açıklandı#E-Devlet

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