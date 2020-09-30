Kuzu Göbeği Mantarı nedir ve nerelerde yetişir? Kuzu Göbeği Mantarı nasıl pişirilir ve faydaları

Kuzu göbeği mantarı humuslu ve mineral bakımından zengin topraklarda yetiştirilir. Özellikle de alarak ve dere kenarlarında, orman açıklıklarında ve bitki örtüsü yanmış bölgelerde az da olsa yetişir.

Kuzu Göbeği Mantarı Nasıl Pişirilir?

Kuzu göbeği mantarı, Fransız mutfağının en önemli ürünleri arasında yer alır. Ülkemizde ise yumurta ile karıştırılarak omlet şeklinde yapılan hızlı ve lezzetli bir yemek yapılarak sıkça tüketilir. Yumurtalı kuzu göbeği kavurması tarifinde, taze mantarlar iyice yıkandıktan sonra kuşbaşı şeklinde doğranır. Daha sonra mantarlar tavaya eklenerek daha sonra çırpılmış yumurtalar eklenir. Bu lezzetli tarifi özel misafirlerinize rahatlıkla yapabilirsiniz.

Kuzu Göbeği Mantarı Faydaları

Kansızlık ve anemi gibi hastalıkların etkisini önemli ölçüde azaltmayı sağlar.

Dinç ve zinde kalmayı kolaylaştırır.

Kan yapar ve kansızlığa iyi gelir.

Konsantrasyonu arttırır.

Bağışıklık sistemini hızlıca onarır.

Kanser tedavisinde oldukça etkilidir.

Bağışıklık sistemini hızlı bir şekilde onarır.

B1, B2 ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Protein bakımından çok zengin bir yiyecektir.

İçeriğinde bol miktarda potasyum ve kalsiyum bulunur.

Bağırsakları ve mideyi rahatlatır.

Bileşiminde 8 adet aminoasit vardır.

Kuzu Göbeği Mantarı Nedir?

Kuzugöbeği mantarı, Latince ismiyle “morchella esculenta”, “Morchellaceae” ailesinden gelen bir bitki türüdür. Bu mantarlar, tek tek ya da küçük bir topluluk halinde yetişir. Bahar döneminde hasat veren bu bitkiler az miktarda üretildiğinden dolayı fiyatı oldukça yüksektir. Kuzu göbeği mantarına en çok Avrupa ve Amerika’da rağbet gösterilir. Bilinen pek çok faydası bulunan kuzu göbeği mantarı, ülkemizde daha çok Ege, Akdeniz ve Karadeniz de yetiştirilir.

Kuzu Göbeği Mantarı Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

Böyle bir şey yoktur. Bu bitki çok sayıda faydası ile yemeklerde kullanılan faydalı bir mantar çeşididir. Özellikle de Avrupa ve Amerika’da çok tüketilir. Bahar aylarında yetişen bu ürünler az bulunduğu için değerlidir.

Kuzu Göbeği Mantarı Özellikleri

Kuzu göbeği mantarının yumurtaya benzeyen şapkası, oyuksu ve düzensizdir. Köşeli ve geniş oyunların üç kısımları ise bir ağ görünümündedir. Bu mantarlar, genellikle de kırmızı ve sarı tonlarındadır. Sap kısmı ise, düzensiz ve silindirik bir görünüme sahiptir. Mantarın etli kısmı da mum kıvamındadır. Hoş kokulu, kırmızımsı ve sarı bir renge sahiptir. Ülkemizde her yıl 400-500 ton civarı kuzu göbeği mantarı Avrupa’ya ihraç ediliyor.

Kuzu göbeği mantarı daha çok kanser hastalığının tedavisi için ilaç sanayisinde kullanılıyor. Ülkemizde hızlı ve güvenli bir şekilde yetiştirilen kuzu göbeği mantarı, ekonomiye de büyük katkılar sağlıyor. Kuzu göbeği mantarı yetiştirmek istiyorsanız kültür mantarı yetiştiriciliği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bölgede yaşayan ve mantar toplamacılığı yapan köylüler, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak köyde mantar aralar.

Toplanan mantarlar ise akşam saatlerinde gelen alıcılara satılır ve firmalara teslim edilir. Kuzu göbeği, çabuk bozulan bir ürün olduğundan dolayı Ülkemizde dondurulmuş ve kurutulmuş olarak yurt içine, Avrupa ve Amerika’ya satışa çıkarılıyor. Kurutulmuş kuru göbeği mantarı hacminden kaybettiği için 1000-1500 TL arası fiyatla satışa sunuluyor. Bu mantarlar, çok faydalı olduğu için kansızlık sorunu yaşayanların bolca tüketmesi öneriliyor.

Kuzu Göbeği Mantarı Sanatçıları

Böyle bir bilgi bulunmuyor.

Kuzu Göbeği Mantarı Eserleri

Kuzu göbeği mantarı ile çok güzel ve lezzetli birbirinden farklı yemekler yapılabilir. Bu tarifleri içeren yemek tarifi kitaplarını bulabilirsiniz.