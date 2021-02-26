Kuzguna Yavrusu Anka / Şahin Görünür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri günlük olarak çok sık şekilde kullanılır. Kuzguna yavrusu anka / şahin görünür atasözü en bilinen atasözlerindendir. Anne babalar kendi çocukları nasıl bireyler olurlarsa olsunlar onları her zaman kendilerinin yavrusu, kıyamadıkları küçük çocukları olarak görürler.

Kuzguna Yavrusu Anka / Şahin Görünür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar benmerkezcilerdir. Bu nedenle kendisine ait olan şeyleri diğerlerine ait olan şeylerden daha fazla beğenir ve daha çok sever. Kişiler kendilerinin çocuğunu daha güzel, daha kusurlarını görmezden gelecek şekilde görür. Başkalarına göre kendi evladı ne kadar çirkin ya da ne kadar kusurlu olursa olsun yine de olumlu gözler ile evlatlarına bakarlar.

Kuzguna Yavrusu Anka / Şahin Görünür Atasözünün Cümledeki Örneği

Kuzguna yavrusu anka / şahin görünür diyecekler belki fakat inanmalısınız ki mahallede bulunan en güzel sokak bizim sokaktır.