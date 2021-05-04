Kuvvet Nedir Ve Nasıl Oluşur? Kuvvet Ne İle Ölçülür? Kuvvet Çeşitleri Ve Birimi Hakkında Bilgi

Bir varlığın hareket ettirilmesinde en önemli rolü kuvvet alır. Kuvvet, her insanın yaşamı boyunca maruz kaldığı yahut da uyguladığı bir şey olarak varlık göstermektedir. Bu bakımdan çok fazla merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Kuvvet Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kuvvet: Hareket halinde olan bir cismi durduran yahut duran bir cismi hareket ettiren etki kuvvet olarak adlandırılmaktadır. Kuvvetin, ayrıca bir cismin şekil değişikliğine neden olabilen bir etki olduğu da ifade edilebilir. İnsan için çok önemli olan pek çok farklı makinenin ve farklı sistemlerin temelinde kuvvet yatmaktadır.

Kuvvet ile birlikte hareket eden bütün cisimler, görevini yerine getirmek amacıyla gerekli olan enerjiyi ortaya çıkarır. Bu enerjiyle birlikte elde edilen güç üzerinden günlük yaşamda kullanılan birçok unsur ortaya çıkmaktadır.

Kuvvet etkisi, aynı zamanda doğal yollarla da oluşabilir. Buna örnek verilmesi gerekirse; rüzgar ile beraber veya yerçekimi ve daha pek çok unsur üzerinden meydana gelebilir bir nitelik barındırır. Öyle ki doğal yollardan oluşan kuvvet etkisinin sürekli olarak sürdüğünün söylenmesi mümkün olmaktadır.

Kuvvet Ne İle Ölçülür?

Kuvvet, vektörel bir büyüklük olmaktadır. Bu bakımdan vektörlerle alakalı olan tüm özellikler kuvvetler içinde geçerli olmaktadır. Kuvvet "F" harfi ile gösterilen kuvvetin şiddetinin ölçülmesi ise "dinamometre" adı verilen yaylı bir kantar kullanılarak ölçülmektedir.

Kuvvet Çeşitleri ve Birimi Hakkında Bilgi

Temas gerektiren kuvvetler: Temas gerektiren kuvvetlerde etkiyi gerçekleştiren ile etkilenen cisim birbirine fiziksel olarak temas eder. Topa vuran bir futbolcunun ayağı topa dokunduğu zaman topa itme kuvveti uygular. Temas Gerektiren Kuvvetler:

- İtme kuvveti

- Sürtünme kuvveti

- Çekme kuvveti

- Havanın direnç kuvveti

- Kas kuvveti

Temas Gerektirmeyen Kuvvetler: Temas gerektirmeyen kuvvetler, temas olmaksızın etkisini gösterebilen kuvvetlerdir. Örneğin: mıknatısın demir tozlarını çekmesi temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Temas gerektirmeyen kuvvetler:

- Kütle çekim kuvveti

- Elektriksel kuvvet

- Atom çekirdeğindeki nükleer kuvvet

Doğada bulunan dört temel kuvvet:

- Zayıf nükleer kuvvet

- Elektromanyetik kuvvet

- Kütle çekim kuvveti.

- Güçlü nükleer kuvvet

Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler;

Dengelenmiş kuvvet: Net bir kuvvetin sıfır olduğu hale dengelenmiş kuvvet denilmektedir.

Dengelenmemiş kuvvet: Bir cisim üzerinde etki yaratan kuvvetlerin bileşkesi diğer tabiri ile net kuvvet sıfırdan farklı durumda ise cisim net kuvvet yönünde hareket eder. Bu kuvvetlere ise dengelenmemiş kuvvetler denilmektedir.

Kuvvet ile alakalı olarak en çok merak edilen konulardan bir diğeri ise kuvvet birimi olmaktadır. Bu bakımdan kuvvet birimi oldukça fazla insanın merak ettiği ve üzerinde araştırma yaptığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kuvvet iki cisim yahut sistem arasındaki etkileşimdir. En geniş anlamıyla cisimlerin birbirini çekmesi veya itmesidir. Dinamometre ile ölçülen kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Bu sebeple hem şiddeti hem yönü var olup "F" simgesiyle gösterilmektedir ve birimi ise Newton yani "N"dur.

Kuvvet birimi Newton olan kuvvet, Kısaca "N" olarak gösterilmektedir. Kuvvet terimi, fizik bilimine sunmuş olduğu önemli katkılar sebebi ile bir İngiliz bilim insanı olan Isaac Newton'un adı ile anılmaktadır.

Ağırlığı (kütlesi)1 kg olan bir cismin hızını, saniyede 1 m/s arttırmak amacıyla o cisme uygulanması gerekli olan kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır.