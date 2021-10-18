Kuveyt hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Kuveyt hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Kuveyt gelişmekte olan ülkelerden bir tanesidir. Kuveyt'in resmi adı Kuveyt Devleti'dir. Kuveyt dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olup açıklanan gayri safi yurt içi hasılaya göre en zengin yedinci ülke konumundadır. Kuveyt ülkesi 1961 yılında Birleşik Krallıktan bağımsızlığını ilan etmiş bir Arap ülkesidir.

Kuveyt Hangi Kıtada Yer Alır?

Kuveyt Orta Doğu'da ve Arap yarımadasında yer almaktadır.

Kuveyt Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuveyt Kuzey yarım kürede yer almaktadır.

Kuveyt Hangi Dine Mensup?

Kuveyt'in resmi dini İslam'dır. Arap ülkelerinden bir tanesidir.

Kuveyt Hangi Dili Konuşuyor?

Kuveyt ülkesinin resmi dili Arapçadır. Arapça en yaygın konuşulan dildir.

Kuveyt Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Kuveyt ülkesi bir Arap ülkesi olduğundan ve resmi dili Arapça olduğundan dolayı Arap alfabesi kullanmaktadır.

Kuveyt Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Kuveyt Hicri takvimi kullanmaktadır.

Kuveyt Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Kuveyt ülkesinin resmi para birimi Kuveyt Dinarı olup bu para birimini kullanmaktadır.