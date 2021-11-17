Kuvayi inzibatiye nedir, hangi amaçla kuruldu? Kuvayi inzibatiye ayaklanmasını kim bastırdı?

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Kuvayi İnzibatiye Kurtuluş Savaşı'nda ortaya çıkmış olan bir ayaklanmadır. Kuvayi İnzibatiye ayaklanmasında önde gelen ünlü komutanlar yer almaktadır. Osmanlı imparatorluğu döneminde ortaya çıkmıştır.

Kuvayi İnzibatiye Nedir?

Kuvayi İnzibatiye Süleyman Şefik Paşa ve Ahmet Anzavur tarafından kurulmuş olan bir askeri örgüttür. İstanbul Hükümeti'ne bağlı olarak ortaya çıkan Kuvayi İnzibatiye, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay-i Milliye ordusuna karşı olan bir örgüttü. Kuvayi İnzibatiye İngiltere desteğini de alarak kurulmuştur. 7000 kişilik bir ordudan oluşan Kuvayi İnzibatiye Osmanlı İmparatorluğu halifelerinden olan Halife VI. Mehmed'e bağlıdır. Kuvayi İnzibatiye hilafet ordusu olarak bilinmektedir.

Damat Ferit İstanbul hükümetini kurduktan sonra İngilizler ile görüştü. Ardından yapılan görüşmeler ile birlikte Kuvay-i Milliye ordusuna karşı nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğine dair fikir birliği yapıldı. Kuvay-i Milliye ordusunun bir eşkıya örgütü olduğunu ilan ettiler. Aynı zamanda bu örgütün vatan hainleri tarafından oluştuğunu da bildirdiler. Her öldürülen Kuvay-i Milliye mensubunun da sevap olduğuna dair bir bildiri yayınladılar. Bunun için de Abdullah beyefendiye bir fetva çıkarmasını sağladılar. Her türlü lojistik ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde karşıladı. Kuvayi İnzibatiye ordusu Nisan ve Mayıs aylarında İzmit bölgesine kadar geldiler. Daha sonra da arkasında İngiliz ordusunun da desteğini aldılar.

İngilizlerin başı olan Robbeck ise Damat Ferit'e açıkça bir işbirliği yapamayacağına dair bildiri verdiler. Fakat her türlü silah ve mühimmat desteği konusunda sonuna kadar yayında olduklarını bildirdiler. Buna karşılık olarak da İngiliz hükümeti Kuvayi İnzibatiye ordusuna para desteği ve askeri birlik desteği sundu. Kuvayi İnzibatiye ordusunun mızraklı süvarileri yer alıyordu. Elde etmiş oldukları bu mızraklar ise İngilizler tarafından temin edilmişti. Kuvayi İnzibatiye ordusu Kurtuluş savaşına İngilizler tarafında yer alan hilafet yanlısı olan bir orduydu. Bundan dolayı da pek çok yerde ayaklanmalar yaptılar.

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Kuvayi İnzibatiye kurulduğunda bir takım zaaflara uğradı. 1920 yılının Nisan ayında bu örgütün kurucularından olan Süleyman Şefik Paşa ile Ahmet Anzavur arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşandı. İstanbul hükümeti ise bu örgüte zarar gelmemesi açısından bu anlaşmazlık için açıkça bir taraf belirlemedi. Daha sonra da örgüt kurucularından olan Süleyman Şefik Paşa istifa ettiğini açıklayarak İstanbul'a dönmüştür.

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Bunun üzerine örgütün başına Ahmet Anvazur geçmiştir. Ahmet Anvazur örgütü toparlayarak Kuvay-i Milliye birliğine karşı olarak Adapazarı'nda ilk saldırısını düzenledi. Hızlı bir şekilde ilerleyen Kuvayi İnzibatiye ordusu Kandıra'ya girmeye başardılar. Bu yolu aşarak Eskişehir'e kadar varmak istiyorlardı. Çerkes Ethem'in ordusuna karşı yenik düştüler.

Kuvayi İnzibatiye Hangi Amaçla Kuruldu?

Kuvayi İnzibatiye İngiliz destekli olan İstanbul hükümetine bağlı olarak Kuvay-i Milliye ordusunun halk ile birlikte ayaklanmasını yok etmek amacı ile kurulmuştur. Esas amaç ise İngilizlere destek vermek ve yurdun düşman işgalinden kurtarılmasını engellemekti. Bunun için de 10 bine yakın olan askeri örgütlenme içerisine girdiler.

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Kuvayi İnzibatiye Ayaklanmasını Kim Bastırdı?

Kuvayi İnzibatiye Kuvay-i Milliye ordusuna karşı gelemeyerek ağır yenilgilere maruz kaldı. Bunun sonucunda da Kuvay-i Milliye ordusu tarafından bastırıldı. İstanbul hükümeti de 1920 yılında yayınladığı bildiriye göre bu örgütlenmenin terhis edildiğini açıkladı.