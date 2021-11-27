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HABERLEREğitim Haberleri

Kütüphanesiz okul kalmayacak

#Millî Eğitim Bakanlığı#Kütüphanesiz Okul Kalmayacak#Mahmut Özer
Kütüphanesiz okul kalmayacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ekim ayı sonunda başlatılan ve iki ayda tamamlanması hedeflenen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ proje kapsamında 3 bin 200 okula yeni kütüphane kuruldu.

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Okullardaki mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak amacıyla gerekli olan kaynak, projenin başladığı gün illere gönderildi. Öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak ve okullar arasındaki imkân farklarını azaltmak amacıyla yeni kütüphaneler kurulmaya başlandı.

AĞRI, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, RİZE VE SİİRT TAMAM
Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt’teki tüm kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum ikinci sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir üçüncü sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara dördüncü ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis beşinci sırada yer aldı.

“TÜM İLLERDE ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için yürüttüğümüz çalışmalardan biri de okullar arası imkân farklılıklarını azaltılması. Bu kapsamda, başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesine ilişkin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir ay gibi kısa sürede 3 bin 200 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız ve 2022 itibarıyla kütüphanesiz okul kalmayacak. Projeyi himayelerine alarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum.”

Kültür ve Turizm Bakanlığının da projenin paydaşlarından olduğunu anımsatan Özer, kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile projeye destek sunan herkese teşekkür etti.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Kütüphanesiz Okul Kalmayacak#Mahmut Özer

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