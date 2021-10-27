'Kütüphanesiz okul kalmasın'

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Emine Erdoğan, projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı’na, destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçenlere teşekkür etti. Şehit öğretmen Mehmet Ali Durak'a ve tüm şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Emine Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi: “Okul kütüphanelerimizde yapılacak yeniliklerin sizlere büyük heyecan verdiğinden eminim. İnşallah, kütüphanelerin zenginliğinden bol bol istifade edersiniz. Çünkü kitaplar sizi muhteşem insanlarla tanıştırır. Kitap kapaklarının arasında farklı coğrafyalara gidebilir, uzayın derinliklerine yol alabilir, birçok nefes kesen hikâyenin parçası olabilirsiniz."