Kütüphanelere otomasyon sistemi

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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulacak kütüphanelerde kitap sayısı 10 binden fazla olması durumunda kütüphaneci atanacak. Kütüphaneden sorumlu kişiye yardımcı olması için de memur görevlendirilecek ve bu kişilere kütüphane işleri dışında başka görev verilemeyecek. Kütüphaneci veya kütüphaneden sorumlu öğretmen, kütüphanedeki kaynakların kayıtlarını tutacak ve kaynaklardaki bilgilere sağlıklı erişim için bibliyografik kimlikler hazırlayacak. Bunlar için Bakanlıkça belirlenen kataloglama ve sınıflama sistemi kullanılacak. Tüm bu işlemler kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yürütülecek. Okuma kültürünü oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenleyecek olan kütüphaneci veya kütüphaneden sorumlu öğretmen, araştırma yapma, yazılı, basılı ve dijital kaynaklara erişme ile bunları kullanmada da öğrencilere rehberlik edecek.

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DANIŞMA HİZMETİ VERİLECEK

Yönetmeliğe göre, ilçelerde kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi için Seçim ve Ayıklama Komisyonu oluşturulacak. Komisyon tarafından seçilen kaynaklar öncelikle Türk milli eğitiminin genel amaçları ile temel ilkelerine ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olacak. Ayrıca seçilen kaynaklarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik de materyaller yer alacak. Diğer yandan öğretmen ve öğrencilerin dersleri ile çeşitli konulardaki bilgi gereksinimlerini en kısa sürede karşılamaları için kütüphanelerde danışma hizmeti verilecek. Danışma hizmeti, basılı kaynakların yanı sıra elektronik ortamlarla da karşılanabilecek.

KİTAPLAR EN FAZLA 15 GÜN ÖDÜNÇ ALINABİLECEK

Öte yandan öğrenci ve öğretmenlerin okul kütüphanelerinden yararlanma süreci ve ödünç verme hizmeti kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yapılacak. Öğrenci ve öğretmenler bir kitabı en fazla 15 gün ödünç alabilecek. Kütüphaneye iadesi yapılmayan kitapların takibi kütüphaneci veya kütüphaneden sorumlu öğretmen tarafından yapılacak. Öğrenciler bir defada en fazla 3, öğretmenler ise en fazla 5 kitap ödünç alabilecek.