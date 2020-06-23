Kütüphaneler sınav merkezi gibi... Kitaplara karantina

Üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Bazı üniversiteler ise eğitim için değil ama öğrencilerinin final ve bütünleme sınavlarına hazırlanmaları için kapılarını açtı. Bahar dönemi final ve bütünleme sınavları için bilgisayar, internet, kaynak ve çalışma ortamı ihtiyacı olan öğrenciler kampüslerden faydalanabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Balıkesir, Sivas gibi illerdeki bazı üniversiteler pandemi nedeniyle ailelerinin yanına dönen tüm üniversite öğrencilerine hizmet veriyor. Binalara girişte öğrencilerin ateşi ölçülüyor. Üniversiteliler maskesiz içeri alınmıyor. Bina önlerine yerleştirilen el dezenfektanlarını kullanan öğrencilerden sosyal mesafeye uymaları isteniyor. Bazı üniversiteler kütüphaneye teslim edilen kitapları iki gün kitap karantina odasında bekletip sonra raflara koyuyor.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKE ŞARTI

Kapılarını açan kurumlardan biri de İstanbul Üniversitesi. Uygulamayı yerinde görmek için İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampusu’ndaki Hukuk ve İktisat Kütüphanelerini gezdik. İktisat Kütüphane Sorumlusu Selvi Su İçmez, “Kütüphane 09.00-16.00 saatlerinde hizmet veriyor. Masaları da sosyal mesafe kuralına göre ayarladık. El dezenfektanlarını kapı girişlerine yerleştirdik. Girişte öğrencilerin ateşi ölçülüyor. Güvenlik görevlisi öğrencileri kontrol ediyor, sürekli maskeleri takılı olmak zorunda” bilgilerini verdi.

KPSS’YE HAZIRLIK İÇİN GELDİM

Kübra Aydın (Üniversite 4’üncü sınıf öğrencisi): Bahçelievler’den geliyorum. Öğretmenlik okuyorum, KPSS’ye hazırlanıyorum. Evde çalışmayı sevmiyorum. Burası genelde çok dolu oluyordu, yer bulamıyorduk. Şu anda açık olduğunu duymayanlar olduğu için bu kadar boş. Haber yaptığınızda dolacaktır.

HAVALANDIRMASI İYİ YAPILIYOR

Ayşe Turan (Üniversite 2’nci sınıf öğrencisi): Eyüp’ten geliyorum. Kütüphanenin açıldığını yeni öğrendim ve geldim. Burada çalışmak çok rahat. Havalandırması da yapılıyor. Maske takıyoruz. Sürekli el dezenfektanlarından kullanıyoruz.

MESAFEYİ KORUYORUZ

Caner Sevindik (Yüksek lisans öğrencisi): Kütüphanenin açık olduğunu biliyordum. Yıllardır burada ders çalışıyoruz, bir alışkanlık var. İstanbul’un en iyi kütüphanesi burası bence. Burada rahat hissediyorum. Maskemi taktım, sosyal mesafeme dikkat ederek geldim.