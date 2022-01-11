Kütüphane nasıl yazılır? kütüphane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Kütüphane kelimesi 9 harften oluşan bir kelimedir ve Arapça kökenli bir kelimedir.

Kütüphane Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kütüphane kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelimedir. Kütüphane, kitap satılan dükkân, kitabevi anlamında kullanılmaktadır. Özel ve devlet kütüphaneleri mevcuttur ve öğrencilerin sık sık kullandığı ve ders çalıştıkları yerdir.

Kütüphane Kelimesinin Doğru Yazımı Nedir?

Kütüphane kelimesi Arap dilinden dilimize geçtiği için yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Kütüphane kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır insanların aklında soru işareti bırakmaktadır. Kütüphane kelimesinin doğru yazımı kütüphane şeklindedir ve bitişik yazılır.

Kütüphane Kelimesi TDK’ya Göre Nasıl Yazılır?

Dil bilgisinde yazım kurallarına göre yazımı karıştırılan kelimelerin doğru yazımının nasıl olduğu bulunmaktadır. Kelimelerin doğru yazımını TDK’dan bulmak mümkündür. Kütüphane kelimesinin doğru yazımını öğrenmek için en iyi yöntem TDK’nın sitesine girip bakmaktır. Kütüphane kelimesinin TDK’ya göre doğru yazımı kütüphane şeklindedir. Kütüp hane olarak yazmak yanlıştır. Bu durum yazım hatası olarak isimlendirilmektedir.