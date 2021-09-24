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Kutup Yıldızı Nedir, Hangi Yönü Ve Nereyi Gösterir? Kutup (Şimal) Yıldızı Anlamı Ve Hikayesi

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Kutup Yıldızı Nedir, Hangi Yönü Ve Nereyi Gösterir Kutup (Şimal) Yıldızı Anlamı Ve Hikayesi

Parlak bir gece de gökyüzüne baktığınız zaman binlerce yıldız görebilirsiniz. Ancak bir tanesi diğerlerinden daha parlak görünmesi ile ayrılmaktadır. Bu yıldız Kutup Yıldızı ismi ile bilinmektedir. Kutup yıldızı nedir, hangi yönü ve nereyi gösterir? Kutup (Şimal) yıldızı anlamı ve hikayesi nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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 Dünya üzerinde Kuzey ve Güney kutup noktalarının tam üzerinde bulunan yıldızlar kutup yıldızı olarak isimlendirilmektedir. Bilim insanları bu yıldıza Polaris demektedir. Küçük ayı yıldız takımı içerisinde yer alan en parlak yıldız olma özelliğine sahiptir.

 Kutup Yıldızı Nedir, Hangi Yönü ve Nereyi Gösterir?

 Kutup yıldızının bilimsel adı Polaris'tir. Halk arasında genellikle bilimsel ismi ile bilinmemektedir. Demirkazzık, Şimal yıldızı, Kuzey Yıldızı gibi farklı isimleri de bulunmaktadır.

 Kutup Yıldızı, dünyamızın ekseni ile neredeyse aynı doğrultu üzerinde bulunmaktadır. Bunun yanında yer değiştirmez. Bu nedenle de her zaman kuzeyi göstermektedir. Bu özelliği nedeni ile tarihte çoğu zaman yön bulmak amacı ile kullanılmıştır.

 Kutup yıldızı sanılanın aksine dünyanın ekseni ile tam aynı doğrultuda bulunmamaktadır. Aradaki fark ise sadece 44 dakika kadardır. Dünya ekseni zaman içinde doğrultusunu değiştirdiği içim bu fark zamanla daha da azalacak ve 25 dakikaya kadar inecektir. Sonrasında ise Kutup Yıldızı dünyanın ekseninden uzaklaşacak ve 25.000 yıl sonra tekrar aynı eksene gelebileceklerdir.

 Kutup Yıldızı tek bir yıldızdan oluşmaz. Üç yıldızdan oluşan bir sistem olarak karşımıza çıkar. Sistem içerisindeki en parlak yıldız A olarak isimlendirilmektedir. Bu yıldız parlaklığı değişken olan bir sefeit türevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu A yıldızı çevresinde dönen B yıldızı bulunur. Bu yıldız sarı cüce olarak isimlendirilmektedir. Sarı cüce 1780 yılında William Herschel isimli bir bilim insanı tarafından keşfedilmiştir. 1929 yılında ise üçüncü cüce yıldız keşfedilmiştir. Bu yıldız güneşten yaklaşık olarak 2450 kat daha büyüktür. Rengi sarıya dönük bir renktir.

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 Gökyüzüne bakıldığı zaman Kutup Yıldızı kolay bir şekilde bulunabilmektedir. Bu yıldız her zaman pusulanın kuzey yönünde yer almaktadır. Büyükayı isimli takım yıldızın meydana getirdiği tava şeklinin gövde kısmının sonunda bulunan Dabne ve Merak parlak yıldızları arasında bulunan mesafenin yaklaşık olarak 5 katı kadar uzaklıkta kutup yıldızı bulunmaktadır.

 Kutup yıldızı, gökyüzüne bakıldığı zaman en parlak yıldız olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle bu yıldızın başka bir yıldız ile karıştırılmasının imkanı yoktur. Kutup Yıldızının ufuktan yüksekliği bulunulan enlemi verir. Örneğin ülkemizdeki İstanbul şehrinde Kutup Yıldızı ufuktan 41° yüksekte yer almaktadır.

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 Kutup Yıldızının bir diğer özelliği ise yalnızca Kuzey Yarım Küreden görülebiliyor olmasıdır. Güney Yarım Küreden Kutup Yıldızını görmek imkansızdır. Güney Yarım Kürede bulunanlar Güneyhaçı yıldızına bakarak güneyi kolay bir şekilde bulabilirler.

 Kutup (Şimal) Yıldızı Anlamı ve Hikayesi Nedir?

 Latince kökenli olan İngilizce Polaris kelimesi Kutup Yıldızı anlamına gelmektedir. Kutup Yıldızı her zaman kuzeyi göstermektedir. Gece boyunca yıldızlar hareket halindedir. Ancak Kutup Yıldızı sabit olarak kalmaktadır.

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 Kutup Yıldızı çıplak gözle görülebilen bir yıldızdır. Dünya'nın dönüş ekseni ile aynı doğrultuda bulunduğu için bu yıldız açık bir gökyüzünde karanlıkta rahat bir şekilde görülebilmektedir. Kutup yıldızı tam olarak sabit bir yıldız değildir. Dünya'nın hareketinde dönemsel olarak bir yalpalama vardır. Bu nedenle Dünya'nın dönüş ekseninin gökyüzünde gördüğü nokta değişkenlik göstermektedir. Bu da Kutup Yıldızının bulunduğu noktanın da zaman içerisinde değişeceği anlamına gelmektedir. Ancak bu o kadar da kısa bir zaman olmadığı için Kutup yıldızı her zaman sabitmiş gibi görünmektedir. Dünya'nın yalpalama hareketi 25.800 yılda tamamlanmaktadır.

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