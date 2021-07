Kutsal İttifak Nedir, Neden Kuruldu? Kutsal İttifaka Hangi Devletler Katılmıştır?

Kutsal İttifak Yasası, dini fikirlerden etkilenmiş ve İsa Mesih'in öğretisine atıfta bulunarak “insanlara birbirlerini kardeş olarak görmeyi, düşmanlık ve kötülük içinde yaşamayı değil, barış ve sevgi içinde yaşamayı öğretmiştir”.

Kutsal İttifak Nedir, Neden Kuruldu?

14 (26) Eylül 1815'te Rusya İmparatoru Alexander I, Avusturya İmparatoru I. Franz ve Prusya Kralı III. Friedrich, "Kutsal İttifak Yasası" nı imzalamak için Paris'te bir araya geldi. Sözleşmeyi imzalayan hükümdarlar birbirlerini hemşeriler olarak gördüler ve her durumda ve her yerde birbirlerine yardım ve yardım vermeyi kabul ettiler. Diğer bir deyişle, Kutsal İttifak, aralarında karşılıklı yardım sağlamayı amaçlayan bir tür anlaşmayı temsil ediyordu. Büyük ölçekte Rusya, Avusturya ve Prusya hükümdarları için; İttifak'ın temel amacı, Avrupa'nın savaş sonrası sınırlarını korumak ve devrimci etkiyi önlemek için her türlü çabayı göstermekti.

Kutsal İttifak, Avrupa ülkelerinin içişlerine müdahale ilkesini çözmek için dört Kongre düzenledi. Avusturya birlikleri, Napoli'deki isyanı bastırmak için (1820-1821) İtalya'yı işgal ettiğinde uygulandı. Aynı şekilde, İspanya'daki isyan 1820-1823'te Fransız Ordusu tarafından yenildi. Kutsal İttifak'ın temel amaçlarına dayanarak, katılımcıları Türk Boyunduruğu'na karşı Yunanlıların kurtuluş savaşına karşıydı.

1822'deki Viyana Kongresi ve İspanya'ya müdahale Kutsal İttifak tarafından gerçekleştirilen son önemli eylemlerdi. Ondan sonra aslında feshedildi. 1825-1826'da Yunan sorunu, Rusya-Avusturya ilişkilerini gerdi. I. İskender (hükümdarlığının sonunda) ve ardından Nicholas I Yunanlılara yardım teklif ederken, Klemens Wenzel von Metternich Yunan isyancılara karşı politikasını sürdürdü. Kutsal İttifak ile Büyük Britanya arasındaki ilişkiler de kötüleşmeye başladı, çünkü İngiltere İspanya'daki ABD kolonileriyle ilgileniyordu ve bağımsızlığını tanıdı. Kutsal İttifak’ın diğer üyeleri arasındaki çelişkiler de yoğunlaştı.

Avrupalı ​​hükümdarların girişimlerine rağmen devrimci ve kurtuluş isyanları gelişmeye devam etti. 1825'te Rusya'da Decembrist isyanı gerçekleşti, 1830'da Fransa ve Belçika devrimlere maruz kaldı. 1830-1831'de Polonya'da çarlığa karşı isyan patlak verdi. Bu olaylar sadece Kutsal İttifak'ın ilkelerini değil, varlığını da tehdit ediyordu. İttifak üyeleri arasındaki çelişkiler o kadar ciddiydi ki, 20'li yılların sonunda, 30'lu XIX sentin başlarında ittifakın dağılmasına neden oldu.

Kutsal İttifaka Hangi Devletler Katılmıştır?

Kasım 1815'te Kutsal İttifak Yasası, Fransa Kralı XVIII. Louis tarafından imzalandı. Viyana Kongresi'nde (1815) kurulan uluslararası düzeni korumak için Rusya, Prusya ve Avusturya'nın oluşturduğu muhafazakar bir birliktir. Büyük Britanya Kral naibi, Osmanlı İmparatorluğu Sultanı ve Roma Papası dışında diğer tüm Avrupa ülkeleri katıldı. Ancak Büyük Britanya temsilcileri her zaman İttifak Kongrelerine katıldılar ve kararları üzerinde etkili oldular. Rus İmparatoru I. Alexander (Kutsal İttifak onun emriyle kuruldu) ve Avusturya Şansölyesi Klemens Wenzel von Metternich, Kutsal İttifak'ın faaliyetlerinde ana rolü oynadılar.

Kutsal İttifak Nasıl Dağıldı?

Napolyon sonrası dönemde Çar İskender'in uyguladığı siyasi doktrin kesinlikle pasifistti. Ancak bu durumda pasifizm uysallık değildi. 1815'te çar, Rusya'da Napolyon'a karşı Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı kazanmakla kalmamıştı. Avrupa'nın açık ara en güçlü ordusu, hem Prusya'yı hem de Avusturya'yı kurtarmak için Avrupa'nın kalbine yürüdü. Kanıtlayacak çok az şeye sahip olduğu için, kendi tebaasının gözünde bunu yaptığı görülmek de dahil, barışı savunmayı göze alabilirdi. Bu bağlamda, daha çok 'barış güçlüdür, savaş zayıftır' ilkesini uygulamıştır. Uluslararası ilişkiler açısından, Büyük Güçlerin doktrini çok büyük bir başarıydı, ancak iç politika açısından, tam bir başarısızlıktı.

Kongre Sistemi, Büyük Güçlerin düzenli olarak toplantı yapmayı bıraktığı 1823'te resmen sona erdi. Yine de tek bloklu sistem otuz yıl boyunca devam etti. Avusturya, Prusya ve Rusya hükümdarlarının isyancıları ezmek için birbirlerine gerektiği gibi yardım ettikleri 1848 Avrupa çapındaki devrimler dalgasından sağ çıktı. Büyük güçler arasındaki anlaşmazlık sadece beş yıl sonra nihayet bozuldu.