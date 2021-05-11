Kütahya'nın alan kodu kaçtır? Kütahya telefon kodu hakkında bilgi

Porselen yapımında da kendine has yöntemleri olan ve porselen yapımında da dünyanın bir numaralı ili olan Kütahya, bu alan üzerinden de dikkatleri üstüne toplamayı başarmıştır.

Kütahya'nın Alan Kodu Kaçtır?

Ülkemizde, iletişimin kolaylıkla sağlanabilmesi ve hatların birbirine karışmaması için çeşitli alan kodları ve numaraları kullanılmaktadır. Her ilin kendisine özel olarak alan kodu bulunmaktadır. Kütahya'nın da kendisine özel olarak bir alan kodu vardır ve bu kod da 0274 olarak bilinmektedir. Kütahya içerisinden sabit hatlı bir telefon sahibi ile iletişim kuracağınız zaman, bu alan kodunu girmeniz ve numarayı bu şekilde tuşlamanız gerekmektedir.

Aynı zamanda Kütahya ilinin tüm ilçeleri de 0274 alan kodunu kullanmaktadır. Bu alan kodu üzerinden Kütahya'nın ilçelerindeki sabit hatları da kolaylıkla arayabilir ve iletişim kurabilirsiniz.

Son zamanlarda alan kodları kullanımı bir hayli yaygınlaşmış ve insanlar bu alan kodlarını merak ettiği için internet üzerinden araştırma yapmaya başlamışlardır. Kütahya'nın alan kodu da son zamanlarda merak edilen alan kodları arasında üst sıralarda yer almaktadır. 0274 alan kodu ile Kütahya ili ve ilçelerine, sabit hatlı telefonlara, ulaşım sağlayabilirsiniz.