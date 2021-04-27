Kütahya plaka kodu kaçtır? Kütahya ve ilçelerinin plaka harfleri

Ülkemizde toplam 81 tane il vardır. Bu illerin her birinin kendisine ait ve kendisini niteleyen plaka kodları mevcuttur.

Kütahya Plaka Kodu Kaçtır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi her ilin bir plaka kodu mevcuttur. Türkiye'de bu kodlar yani illerin plaka kodları sayılardan oluşur. Ancak bu durum ilçeler için farklılık arz eder. İlçeler de plaka kodlarının içine harfler de dahil olur. Hatta genel olarak ilçelerden sayılardan ve harflerden oluşan bir aralık mevzu bahistir. Kodlar bu şekilde verilir.

Kütahya ilimizin de plaka kodu 43 numaralı koddur. Bu kodun beraberinde ilçeleri de 43 numaralı koddan kendi plaka harflerini vücuda getirir. Bütün ilçeler 43 rakamından ileri gelerek mevcut plaka harflerini oluşturur. Kütahya ilinin aynı zamanda 43 gibi 81 tane kodun ortasında bulunmasının sebebi illerin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre plaka kodu verilmesidir. Bu cihetten hareket ile kodlandırma yapılır. K harfi de alfabetik sıralamada ortada bulunduğundan ötürü böyle bir kod almıştır.

Kütahya ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Kütahya ilinin plaka kodu 43 numaralı plaka kodudur. İlçeleri de bu cihetten hareketle 43 ten başlayarak kod almıştır. Kütahya'da toplam 6 tane ilçe bulunur. Bu ilçelerin plaka harfleri sıralaması ise şu şekildedir:

Kütahya Merkez ilçesi plaka harfleri:

43 AC 001 - 43 AZ 999

43 DA 001 - 43 DZ 999

43 EA 001 - 43 EE 999

Tavşanlı ilçesi plaka harfleri:

43 EF 001 - 43 EH 999

43 EN 001 - 43 ES 999

43 HA 001 - 43 HZ 999

Simav ilçesi plaka harfleri:

43 EK 001 - 43 EK 999

Gediz ilçesi plaka harfleri:

43 EY 001 - 43 EZ 999

Domaniç ilçesi plaka harfleri :

43 YA 001 - 43 YZ 999 aralığında