Kütahya lise taban puanları 2021! Kütahya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kütahya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kütahya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 445,7373 2,08 0,13 KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 426,0563 4,04 0,13 KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 416,2335 5,31 0,56 KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 408,2361 6,49 2,14 KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 407,4667 6,62 1,22 KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 160 380,2075 11,81 6,11 KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 363,7547 15,83 6,64