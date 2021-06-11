Kütahya lise taban puanları 2021! Kütahya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Kütahya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, elde ettikleri sonuçlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kütahya LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Kütahya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kütahya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|445,7373
|2,08
|0,13
|KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|426,0563
|4,04
|0,13
|KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|416,2335
|5,31
|0,56
|KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|408,2361
|6,49
|2,14
|KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|407,4667
|6,62
|1,22
|KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|380,2075
|11,81
|6,11
|KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|363,7547
|15,83
|6,64
|KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|358,2473
|17,3
|1,23
|KÜTAHYA / MERKEZ / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|346,7303
|20,61
|7,59
|KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|346,5018
|20,68
|1,68
|KÜTAHYA / SİMAV / Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|320,7345
|29,12
|8,4
|KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|318,7417
|29,84
|8,01
|KÜTAHYA / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|318,1815
|30,05
|14,69
|KÜTAHYA / MERKEZ / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|299,0633
|37,57
|19,05
|KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|279,417
|46,63
|19,82