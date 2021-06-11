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Eğitim
Haber Giriş: 11.06.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Kütahya lise taban puanları 2021! Kütahya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Kütahya lise taban puanları 2021! Kütahya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Kütahya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, elde ettikleri sonuçlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kütahya LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kütahya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kütahya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136445,73732,080,13
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150426,05634,040,13
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136416,23355,310,56
KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170408,23616,492,14
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136407,46676,621,22
KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce160380,207511,816,11
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102363,754715,836,64
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120358,247317,31,23
KÜTAHYA / MERKEZ / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120346,730320,617,59
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90346,501820,681,68
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30320,734529,128,4
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30318,741729,848,01
KÜTAHYA / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30318,181530,0514,69
KÜTAHYA / MERKEZ / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30299,063337,5719,05
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60279,41746,6319,82
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