Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hayatta kusursuz, eksiksiz, hatasız, noksansız vb. kelimelere uyum sağlayacak insan yoktur. Bunun için kişi başta kendinden pay çıkarmalıdır. Kusursuz kişi aramayı tercih eden kişi yalnızlığı göze almalıdır.

Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişi kendisinin de hatalarının olabileceği gibi başkalarını da hataları ile kabul edebilmelidir. Bu anlamı kapsayan bir atasözü olan kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözü aynı zamanda kişinin kusursuz birini ararken yalnızlığa mahkum olacağını da anlatmak istemiştir. Az ve ya çok fark etmeksizin herkesin mutlaka bir kusuru vardır. Hiç kimse mükemmel değildir. Kusursuz dost aramak boşunadır.

Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen benimle bu hatam yüzünden arkadaşlık etmiyor olabilirsin ama unutma ki kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Bu cümleyi örnek olarak verecek olursak genellikle bir arkadaşlığın bitiminde karşı tarafa söylenebilecek cümle yapısı olarak ele alabiliriz.