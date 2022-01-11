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Küsür nasıl yazılır? Küsür kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Küsür nasıl yazılır Küsür kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan küsur sözcüğü, kesr kelimesinden türetilmiştir. ''Kesir'' şeklindeki kullanımı daha yaygın olan bu sözcük az miktar, az şey demektir. Küsur ise kesirler kelimesinin çoğuludur ve aynı zamanda bir tam sayıdan arta kalan kısımlar anlamına gelir. Küsur nasıl yazılır? Küsur kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Küsur ve kesir dışında matematikte kullanılan yabancı kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Asal Sayı 2- Stokastik 3- Formül 4- Cebir 5- Öklit Uzayı 6- Sanal Çember 7- Türev 8- Pis Sayısı 9- Altobeksi 10- Teorem 

 Küsür Nasıl Yazılır?

 15. yüzyılda literatüre girmiş olan küsur kelimesi, kesir kelimesinin çoğuludur. Ancak günümüzde bu kelime daha çok Arapça çoğul eki olan -at ile birlikte, arta kalan sayılar anlamında kullanılır. Birbirine tam bölünmeyen sayılardan arta kalan rakamlara küsur ya da küsurat denir. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Küsur 

 Küsur Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Matematikte küçüklük ve azlık bildiren küsur kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Küsur - Doğru Kullanım

 Küsür - Yanlış Kullanım 

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 Küsur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Bölme işlemindeki küsuratlı sayılarla tam sayıların arasına virgül konur.

 (Küsur - Küsurat - Doğru Kullanım) 

 2- Küsürleri boş ver şimdi, sen sadece ana parayı hesaplamaya çalış.

 (Yanlış Kullanım)

 

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