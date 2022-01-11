Küsür nasıl yazılır? Küsür kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Küsur ve kesir dışında matematikte kullanılan yabancı kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Asal Sayı 2- Stokastik 3- Formül 4- Cebir 5- Öklit Uzayı 6- Sanal Çember 7- Türev 8- Pis Sayısı 9- Altobeksi 10- Teorem

Küsür Nasıl Yazılır?

15. yüzyılda literatüre girmiş olan küsur kelimesi, kesir kelimesinin çoğuludur. Ancak günümüzde bu kelime daha çok Arapça çoğul eki olan -at ile birlikte, arta kalan sayılar anlamında kullanılır. Birbirine tam bölünmeyen sayılardan arta kalan rakamlara küsur ya da küsurat denir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Küsur

Küsur Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Matematikte küçüklük ve azlık bildiren küsur kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Küsur - Doğru Kullanım

Küsür - Yanlış Kullanım

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Küsur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bölme işlemindeki küsuratlı sayılarla tam sayıların arasına virgül konur.

(Küsur - Küsurat - Doğru Kullanım)

2- Küsürleri boş ver şimdi, sen sadece ana parayı hesaplamaya çalış.

(Yanlış Kullanım)