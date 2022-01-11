Küsür nasıl yazılır? Küsür kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Küsur ve kesir dışında matematikte kullanılan yabancı kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Asal Sayı 2- Stokastik 3- Formül 4- Cebir 5- Öklit Uzayı 6- Sanal Çember 7- Türev 8- Pis Sayısı 9- Altobeksi 10- Teorem
Küsür Nasıl Yazılır?
15. yüzyılda literatüre girmiş olan küsur kelimesi, kesir kelimesinin çoğuludur. Ancak günümüzde bu kelime daha çok Arapça çoğul eki olan -at ile birlikte, arta kalan sayılar anlamında kullanılır. Birbirine tam bölünmeyen sayılardan arta kalan rakamlara küsur ya da küsurat denir.
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Küsur
Küsur Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Matematikte küçüklük ve azlık bildiren küsur kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.
Küsur - Doğru Kullanım
Küsür - Yanlış Kullanım
Küsur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bölme işlemindeki küsuratlı sayılarla tam sayıların arasına virgül konur.
(Küsur - Küsurat - Doğru Kullanım)
2- Küsürleri boş ver şimdi, sen sadece ana parayı hesaplamaya çalış.
(Yanlış Kullanım)