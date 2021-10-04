Kuşlar nasıl çiftleşir? Kuşlar nasıl üreme yapar, çiftleşmeden önce nasıl davranır?

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Kuşlarda gerçekleşen üreme farklı bir biyolojik yapı üzerinden gerçekleşmektedir. Aslına bakılırsa görsel anlamda bilindik bir çiftleşme gibi görünse dahi, transfer ve aktarım durumu farklı bir yapı üzerinden gerçekleşir.

Kuşlar Nasıl Çiftleşir?

Üreme esnasında erkek ve dişi kuşlar memeli üremesine benzer bir görüntü oluşturur. Bu davranış ise kuşların penisi olduğuna dair bir yanılgı ortaya çıkarmaktadır. Ancak kuşlar memeliler gibi çiftleşme durumunu gerçekleştirmezler. Bunun yerine kloaklarını birbirine sıkıca bastırmak suretiyle sperm akışını gerçekleştirirler.

Kloaklar hem erkek hem de dişi de bulunan bir nevi deliklerdir. Erkek kuşlar kendi kloaklarını dişi kuşların kloaklarına kanatları vasıtasıyla yapıştırır. Bu durum ise kuşlar arasında kloak öpücüğü olarak bilinir. Kuşlar arasında gerçekleşen bu çiftleşme ile beraber sperm transferi yaklaşık olarak 1 ya da 2 saniye kadar sürer.

Kuşlar Nasıl Üreme Yapar?

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Özellikle muhabbet kuşları ile beraber papağanlar üzerinden üreme şekillerinin nasıl olduğu merak edilen konular içerisinde geliyor. Her ne kadar memelilerde olduğu gibi sperm transferi kuşlarda da gerçekleşse dahi, bu transferin gerçekleşme durumu farklılık yaratmaktadır.

Kuşlarda üreme dönemi geldiğinde genelde sperm ile beraber yumurta kloak denen bölüme doğru taşınır. Bu doğrultuda erkek kuşlarda sperm kloak bölümünde bekletilir. Gerçekleşen çiftleşme ile beraber ise kanatlarını birbirine dolayan kuşlar, karşılıklı olarak kloak bölümlerini birbirlerine yapıştırırlar. Böylece erkek kuş spermlerini dişi kuşun kloak bölümüne aktarır ve yumurta ile birleşme gerçekleşir.

Kuşlar Çiftleşmeden Önce Nasıl Davranır?

Kuşların çiftleşmeden önce nasıl davrandığı merak edilen konular içerisinde geliyor. Daha doğrusu kuşların çiftleşme dönemine ne zaman ve nasıl girdikleri merak edilmektedir. Bu konuda dişi kuşların çiftleşme isteği çok fazla anlaşılmaz.

Öncelikle erkek kuş çiftleşme istediğini gösterdiği birtakım hareketler yapar. Bu hareketler yaklaşık olarak birkaç gün kadar dişi kuşun etrafında gerçekleşir. Dişi kuş erkek kuşun mesajını aldıktan sonra bir dalın ya da çubuğun üzerine gelerek oturur. Başını iki omzundan arkaya doğru gerdirir ve bu durumda çiftleşmek istediğini anlatır. Özellikle dişi kuşun bu fiziksel durumu ile beraber kuşların çiftleşme dönemini geldiği anlaşılabilir.

Kuşların Çiftleşmesi Ne Kadar Sürer?

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Üreme dönemine ve zamanına gelmiş olan kuşlar karşılıklı olarak birbirlerine bunu öncelikle anlatır. Bu anlatış ilk olarak erkek kuşun dişi kuşa karşı yaptığı kur üzerinden ortaya çıkar. Özellikle kanatlarını çırpması ya da ötmesi ile beraber dişi kuşa temas etmesi gibi durumlardan dişi kuş mesajı alır. Bu bağlamda dişi kuş ile erkek kuş birleşmek suretiyle kloakları vasıtası üzerinden sperm yumurtaya aktarılır.

Genel olarak karşılıklı yapılan kur 3 ya da 4 gün kadar sürer. Çiftleşme esnasında ise spermin yumurtaya aktarılması yaklaşık olarak 2 saniye kadar sürer. Her ne kadar bu durum kuş türlerine bağlı olarak değişkenlik gösterse dahi, aşağı yukarı aynı süre içerisinde yaşanmaktadır.

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Kuşlar Kaç Yaşında Çiftleşir?

Her canlıda olduğu gibi kuşların da soyunu devam ettirebilmesi için çiftleşmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı kuşların belirli bir erişkinliğe ya da aya ulaşması gerekir. Bu doğrultuda ortalama 6 veya 8 ay içerisinde kuşlar çiftleşme erişkinliğine ulaşır. Bu bağlamda 8 ya da 10 yıllık ömürleri içerisinde farklı dönemlerde çiftleşebilirler.