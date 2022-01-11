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Kuşburnu nasıl yazılır? Kuşburnu kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kuşburnu nasıl yazılır Kuşburnu kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Birçok kelime Türkçede yanlış yazım üzerinden günlük yaşamda kullanılmaktadır. Özellikle bunlar içerisinde kuşburnu kelime grubu bir adım öne çıkıyor. Peki, kuşburnu nasıl yazılır? Kuşburnu kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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 Kuşburnu doğal ve bitkisel kaynak olması ile beraber günlük yaşamda çok fazla tüketilmektedir. Aynı zamanda kelime olarak taşıdığı anlam üzerinden çok fazla kullanılır. Bu doğrultuda hem tek başına hem de cümle içerisinde değerlendirmek için doğru yazımı öğrenmek gerekmektedir. 

 Kuşburnu Nasıl Yazılır? 

 Bu kelimenin günlük yaşamda kullanılışı ve doğru yazılışı, ‘Kuşburnu’ şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir ifade ile bitişik olarak yazılması gerekmektedir. Genelde bu konuda yapılan hatalar ayrı bir şekilde yazılmış olmasıdır. Yani günlük yaşamda çoğu zaman, ‘Kuş burnu’ biçiminde ayrı ele alınır ve kullanılır. Ancak Türkçedeki dil kurallarına bağlı olarak bu sözcük grubunun bitişik olarak ele alınması gerekmektedir. 

 Kuşburnu Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

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 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu Kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Kuşburnu’ şeklinde öne çıkmaktadır. Yazım hatası yapmadan ve doğru şekilde kullanım ile günlük yaşamda değerlendirilebilir. Özellikle bitkisel olarak çay şeklinde içilmesine nedeniyle çok fazla kullanılan bir kelime grubudur. Hem okunuşu hem de yazımı üzerinden hata yapmadan bu şekilde değerlendirmektedir. 

 ‘’Bana bir bardak kuşburnu verir misin?’’ 

 Bu şekilde Yukarıdaki cümlede olduğu gibi bitişik olarak kelime ele alınabilir.

 

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