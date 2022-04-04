Kuşak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kuşağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Kuşak kelimesi bazı durumlarda çağ anlamına gelen kelimeler arasında bulunmaktadır.

Kuşak Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

Kuşak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nesil, boyut, kemer, dolamak, çevrelemek kelimelerdir. Kuşak kelimesi zaman ve çağ olarak kullanıldığı zaman eş anlamlısı olarak nesil ve boyut kemerli eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Kuşak kelimesi bele sarılan kuşak anlamında kullanıldığında ise kemer, çevrelemek, dolamak kelimesi eş anlamlısı olan kelimelerdir.

Kuşak Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Kuşak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

En son nesiller artık soba ne işe yarar bilmemektedir.

Beline sardığı altın kemer onun ne kadar gösterişi seven biri olduğunu anlattı.

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Yardıma ihtiyacı olan kişileri sevgiyle çevrelemek sarmak gerekmektedir.

Okulda öğretmenimiz hayvanların dilinin nesilden nesle aktarıldığını söyledi.

Kitapta içinde bulunduğumuz zamandan çok öte başka boyutlara gitme imkanı bulmak mümkündür.

Kanal içerisinde hızlı alan suyu durdurmak için kenarını taşlarla çevreledik.

Başına örttüğü eşarbın tam üzerinde kırmızı bir kurdela dolamak o yörenin özel giysisidir.

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