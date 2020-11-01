AA
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Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Kuşadası ilçesinde eğitime iki gün ara verildiğini bildirdi.
Vali Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime iki gün (pazartesi ve salı) ara verildi" dedi.
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