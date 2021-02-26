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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Kuş Uçmaz Kervan Geçmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Kuş Uçmaz Kervan Geçmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Bazı atasözleri insanların duyguları, davranışları ya da karşılaştığı olaylarla ilgili olabileceği gibi, bazı atasözleri de bir nesneyi ya da bir bölgeyi tanımlamak için de kullanılabilir. İşte bu atasözlerinden biri de kuş uçmaz kervan geçmez atasözüdür. Peki, kuş uçmaz kervan geçmez atasözü hangi anlamlarda kullanılmaktadır? Bu atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte kuş uçmaz kervan geçmez atasözü hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

Kuş uçmaz kervan geçmez atasözü, kimselerin uğramadığı, sapa, terkedilmiş bölgeleri tanımlamak için kullanılan bir atasözüdür.

 Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bu atasözü genellikle ne insanların ne de yerleşimin olmadığı alanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Böyle yerler ıssız ve sapa olurlar. Dağ başları, uçsuz bucaksız ovalar için bu atasözü kullanılabilir. Aynı zamanda zamanında insanların yaşadığı fakat bugün terk edilmiş olan köyler ve kasabalar için de yine bu atasözü kullanılmaktadır. Yaşamın olduğu fakat ulaşımın olmadığı yerler için de kullanılır.

 Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Onun peşine takıldık ve bizi kuş uçmaz kervan geçmez bir yere götürdü.

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